آشا محرابی «نبرد سرآشپزان» را میسازد/ تأیید طرح چند سریال و برنامه
دو سریال و سه برنامه در جلسه اخیر شورای صدور مجوز تولید ساترا مورد تایید واقع شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای صدور مجوز تولید ساترا، در مجموع پنج طرح پس از بررسی مورد تایید قرار گرفتند. این طرحها شامل سه برنامه «نوار کاست»، «میزبان شو» و «نبرد سرآشپزان» و دو سریال «تابوتهای دستساز» و «پروندههای باز گمشده» میشود.
برنامههای «میزبان شو» به تهیهکنندگی مهرداد بهرامی، «نبرد سرآشپزان» به تهیهکنندگی آشا محرابی و «نوار کاست» به تهیهکنندگی مصطفی شریفی، آثاری هستند که طرح آنها مورد تایید شورای صدور مجوز تولید ساترا قرار گرفته است.
همچنین در این جلسه طرح سریالهای «تابوتهای دستساز» به تهیهکنندگی و نویسندگی پوریا جاویدپور و «پروندههای باز گمشده» به تهیهکنندگی محمدرضا داوودنژاد و نویسندگی میثم ترکمند و حسن شیخی بررسی و تایید شدند.
شورای صدور مجوز تولید ساترا روزهای دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روزهای چهارشنبه در این سازمان تشکیل میشوند.