اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش ایلنا، هانری کربن با بازگرداندنِ نفس به «سرآغاز» و «ریشۀ اصیلِ» وقایع و موجودات، دیدۀ باطن را به سوی بعد روحانی و معنوی آنها می‌گشاید؛ در افقی شهودی و تفرّد‌یافته، اما با استعانت از سنت‌های بی‌بدیل عرفانی واین سیاقی است برای «درـ‌عالم‌ـ‌بودن» و دیگر، نفس را چندان تفاوتی نمی‌کند که با چه مواجه است؛ وقایع تاریخی‌، قدیسان عالَم‌، شعر یا تمثیلی عرفانی، مناسک دینی یا حتی ساحت ملکوتیِ خویش.

جمعی از پژوهشگران حوزۀ کربن‌پژوهی با تأمل در آثار و افزون بر آن، به یاری شیوه و ویژگی‌های منحصربه‌فرد پدیدارشناسی هانری کربن که امکانات نوینی را به محقق این حوزه تقدیم می‌کند، مجموعۀ مقالات این ویژه‌نامه را عرضه کردند.

مجموعه مقالات ویژه‌نامه حاضر حاصل چهارمین پروژه کربن‌پژوهی پژوهشگران مجمع فلاسفه ایران است که طی یک‌ سال و با حمایت این مجمع انجام گرفته است.

عناوین مطالب این شماره عبارتند از: فیلسوفِ نفس‌اندیش/ مریم زائری؛ پدیدارشناسی غیبت در اندیشۀ هانری کُربَن/ علیرضا سمنانی؛ دراماتورژی خداپیدایی/ هانری کربن،ترجمه میترا سرحدی؛ بسط تقابل ظاهر و باطن در اندیشۀ هانری کربن/ مریم زائری امیرانی؛ عالم خیال به مثابۀ محل مواجهۀ خواننده با متن: مقایسۀ روش¬شناسی کربن و بلوم در معاصرسازی متون/ فرهاد امینی؛ پیش‌درآمدی بر نی‌نامه؛ «امر شاعرانه» به‌مثابۀ ساحتِ آشکارگی «امر ایرانی»/ علیرضا میرزائی؛ امر شگفتِ دیدار با فرشته (بررسی تجربۀ زیباشناختی زندۀ بیدار)/ فریاد ناصری؛ رابطه عشق و رستاخیز فرد در آثار هانری کربن/ زهرا خورگامی؛ درآمد بر دشوارۀ ترجمۀ تمایز هستی‌شناختی هایدگر به فارسی/ علیرضا سمنانی؛ میان هایدگر و امام غایب: تأملاتی دربارۀ رویکردهای هانری کُربَن به اسلام عرفانی/ نایل گرین، ترجمۀ علیرضا سمنانی و اشکان واجد؛ نگاهی تأویلی به مجلس شبیه «عباس بن علی(ع)» در پرتو آراء هانری کربن/ آریو تهرانی.

انتهای پیام/