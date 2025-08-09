خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش و نقد «خبر داغ» در فرهنگسرای ارسباران

نمایش و نقد «خبر داغ» در فرهنگسرای ارسباران
کد خبر : 1671767
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «خبر داغ» به کارگردانی فیلیپ مارتین یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «خبر داغ» ساخته‌ی فیلیپ مارتین، محصول ۲۰۲۴ انگلستان، در ژانر درام، مستند درام و بیوگرافی یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

فیلم خبر داغ در هفتاد و هفتمین دوره جوایز فیلم آکادمی بریتانیا که بیشتر با نام بفتا شناخته می‌شود، نامزد دریافت جایزه برای بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

این فیلم که براساس حوادث واقعی و براساس کتابی به نام Scoops اثر سامانتا مک آلیستر در سال ۲۰۲۲ میلادی، ساخته شده است، نشان می‌دهد که چگونه در سال ۲۰۱۹ میلادی، تلوزیون دولتی انگیس در مصاحبه‌ای با شاهزاده اندرو، به حقیقت دوستی او با مجرم اعمال غیراخلاقی محکوم شده، جفری اپستین، دست یافت و…

علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور