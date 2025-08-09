نمایش و نقد «خبر داغ» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «خبر داغ» به کارگردانی فیلیپ مارتین یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «خبر داغ» ساختهی فیلیپ مارتین، محصول ۲۰۲۴ انگلستان، در ژانر درام، مستند درام و بیوگرافی یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی میشود.
فیلم خبر داغ در هفتاد و هفتمین دوره جوایز فیلم آکادمی بریتانیا که بیشتر با نام بفتا شناخته میشود، نامزد دریافت جایزه برای بهترین بازیگر نقش اول زن شد.
این فیلم که براساس حوادث واقعی و براساس کتابی به نام Scoops اثر سامانتا مک آلیستر در سال ۲۰۲۲ میلادی، ساخته شده است، نشان میدهد که چگونه در سال ۲۰۱۹ میلادی، تلوزیون دولتی انگیس در مصاحبهای با شاهزاده اندرو، به حقیقت دوستی او با مجرم اعمال غیراخلاقی محکوم شده، جفری اپستین، دست یافت و…
علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.