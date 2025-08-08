خبرگزاری کار ایران
«خواهرانه»؛ روایتی زنانه از گام‌های عاشقانه تا کربلا

شبکه دو سیما همزمان با ایام اربعین حسینی، مستند «خواهرانه» را با محوریت حضور زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین، جمعه 17 مرداد حوالی ساعت 14:30روانه آنتن می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این مستند به مدت 39 دقیقه به تهیه‌کنندگی اسماعیل نصیری، نگاهی صمیمی و متفاوت به تجربه دینی و معنوی دو خواهر ایرانی دارد که در مراسم پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند. «خواهرانه» از خلال این سفر روح‌افزا، تلاش دارد با گفت‌وگوهایی خودمانی با زائران غیرایرانی، تصویری انسانی و جهانی از حماسه اربعین ارائه دهد.

در این مستند، خواهران راوی نه‌تنها با زبان دل خود مسیر نور را طی می‌کنند، بلکه صدای بسیاری از زائران خارجی می‌شوند که از اقصی‌نقاط جهان آمده‌اند تا در این میعادگاه جهانی عشق، قدم بزنند. برخوردها، احساسات مشترک و روایت‌هایی از دل ایمان، در دل مسیر نجف تا کربلا، «خواهرانه» را به مستندی مملو از نگاه‌های همدلانه و بین‌فرهنگی تبدیل کرده است.

«خواهرانه» بخشی از ویژه‌برنامه‌های شبکه دو در آستانه اربعین حسینی است که با تکیه بر حضور زنان در این آیین بزرگ، روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از پیاده‌روی اربعین را در قاب رسانه ملی به تصویر می‌کشد.

