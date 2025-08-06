خبرگزاری کار ایران
تصویب حریم ۶۸ اثر فرهنگی‌تاریخی در جلسه مردادماه شورای ملی حرایم

در جلسه مردادماه شورای ملی حرایم، پرونده‌های پیشنهادی استان‌های مرکزی، گیلان و قم مورد بررسی قرار گرفت و حریم ۶۸ اثر فرهنگی‌تاریخی به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، جلسه مردادماه شورای ملی حرایم با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌ فرهنگی کشور، در محل معاونت میراث فرهنگی برگزار شد. در این جلسه، پرونده‌های پیشنهادی سه استان مرکزی، گیلان و قم مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع، حریم ۶۸ اثر فرهنگی‌تاریخی به تصویب اعضای شورا رسید.

در این نشست، ۱۷ اثر فرهنگی‌تاریخی استان مرکزی پس از بررسی دقیق، تأیید و تصویب شد تا مراحل قانونی ابلاغ حریم آن‌ها طی شود. مهم‌ترین موضوع مطرح‌ شده در این بخش، بازنگری حریم مسجدجامع ساوه و آثار پیرامون آن بود. مسجد جامع ساوه، نخستین بنای ثبت‌شده استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور (ثبت در سال ۱۳۱۰) است.

همچنین در این جلسه، بازنگری حریم میدان شهرداری رشت و ۳۴ اثر تاریخی پیرامون آن در قالب یک پرونده توسط نمایندگان استان گیلان ارائه شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

استان قم نیز با ارائه ۶ پرونده شامل ۱۷ اثر فرهنگی‌تاریخی در این نشست حضور داشت که همگی آن‌ها پس از بررسی، به تصویب نهایی شورای ملی حرایم رسید.

 

 

