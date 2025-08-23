معاون میراث فرهنگی استان فارس:
تنها ۱۰ خانه از ۵۰ خانه تاریخی در بافت تاریخی لار ثبت ملی شدهاند
بافت تاریخی لار دومین بافت ارزشمند تاریخی استان فارس پس از بافت تاریخی شیراز است. این بافت دارای ۵۰ خانه تاریخی است که به گفته صادق زارع، معاون میراث فرهنگی استان فارس بیشتر آنها قاجاری است و تعدادی از آنها نیز خانههای تاریخی دوران زندیه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بافت تاریخی شهر لار در استان فارس حدود ۱۳۰ هکتار وسعت دارد و در فهرست ۱۶۸ شهر دارای بافت تاریخی کشور قرار دارد و نیز در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
بافت تاریخی لار دارای آب انبارهای تاریخی، چند کاروانسرا، بازار تاریخی قیصریه و قلعه اژدها و ۵۰ خانه تاریخی است و از سالها قبل مرمت و احیای این بافت برای بازگرداندن زندگی به آن در جریان است.
سیلاب ۱۴۰۰ که در بافت تاریخی لار جاری شد به بیش از ۶۰ واحد مسکونی در شهر لار به همراه خانههای تاریخی موجود در بافت تاریخی لار آسیب رساند.
شناسایی ۵۰ خانه تاریخی در بافت
اما وضعیت حفاظت از بافت تاریخی لار و بناهای تاریخی موجود در این بافت چگونه است؟ صادق زارع با اشاره به خانههای بسیار ارزشمند موجود در بافت تاریخی لار به ایلنا گفت: حدود ۵۰ خانه تاریخی واجد ارزش در بافت تاریخی لار شناسایی شده که از این تعداد تنها ۱۰ خانه به ثبت ملی رسیدهاند و ۴۰ خانه تاریخی دیگر برای ثبت ملی نیازمند تکمیل پرونده ثبتی و انجام مطالعات و تهیه نقشه براساس شاخصهای ثبت ملی هستند تا پروسه ثبت ملی را از سر بگذرانند و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شوند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به شناسایی ۴ هزار اثر تاریخی در استان فارس اعلام کرد: تمام این آثار نیازمند تشکیل پرونده ثبت ملی هستند اما به دلیل وجود محدودیتهایی نظیر نبود اعتبار و نیروی متخصص پرونده ثبت ملی آنها تشکیل نشده است.
صادق زارع افزود: بیش از ۳۲۳۰ اثر تاریخی یعنی ۱۰ درصد از آثار ثبت ملی شده کشور در استان فارس قرار دارد و هر سال نیز تعدادی از این آثار ثبت ملی میشوند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس اعلام کرد: سال گذشته ۹۰ اثر تاریخی استان فارس ثبت ملی شدند و بیشترین آثار ثبت ملی شده کشور متعلق به فارس بود و امسال نیز تلاش میشود حدود ۱۰۰ اثر تاریخی این استان ثبت ملی شوند.
ثبت ملی خانههای تاریخی لار نیازمند اعتبار بیشتر است
زارع در پاسخ به این سوال ایلنا که بودجه تخصیص یافته برای ثبت ملی آثار تاریخی استان فارس چه میزان است؟ افزود: اعتباری که برای ثبت ملی آثار تاریخی کل استان فارس تخصیص داده شد ۶۶ میلیارد تومان است و بودجه خوبی نیز از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به آثار تاریخی استان فارس تخصیص یافت. ولی باز هم نیازمند تخصیص اعتبار در موضوع ثبت ملی آثار تاریخی فارس جدای از بودجههای مرتبط برای کاوشهای باستانشناسی و حفاظت و احیای آثار تاریخی فارس هستیم.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به میزبانی استان فارس برای اجلاس ثبت ملی آثار تاریخی کشور در سالجاری از پیگیریها برای ثبت ملی خانههای تاریخی موجود در بافت تاریخی شهر لار خبر داد و تاکید کرد: ۵۰ خانه تاریخی موجود در بافت تاریخی لار دارای مالکیتهای شخصی و دولتی است که در بخش دولتی مرمت آنها با مشارکت دستگاههای دولتی انجام میشود.
بودجه مرمتی کفاف مرمت کامل یک خانه را نمیدهد
او درباره بودجه مرمت آثار تاریخی بافت تاریخی لار و وضعیت مرمت خانههای تاریخی در اختیار مالکان خصوصی این بافت ارزشمند تاریخی کشور اعلام کرد: بخشی از اعتبارات سالانه استانی و ملی به مرمت خانههای تاریخی بافت تاریخی لار تخصیص مییابد. اما این اعتبارات به اندازهای است که فقط کفاف مرمت اضطراری این خانهها را میدهد و اینطور نیست که بتوان یک خانه را بطور کامل مرمت و احیا کرد و به مرحله بهره برداری رساند.
صادق زارع وظیفه میراث استان فارس در مرمت خانههای تاریخی در اختیار بخش دولتی در بافت تاریخی لار را نظارتی اعلام کرد و گفت: بودجه مرمت این خانهها توسط دستگاههای دولتی و شهرداری تامین میشود که عمدتا مالک چنین خانههایی هستند. اما در مواردی نیز مالکین خصوصی که نیاز به کمک مالی اداره میراث فرهنگی استان فارس ندارند و میخواهند خانههای تاریخی که در آن سکونت دارند را مرمت کنند، با مراجعه به اداره میراث فرهنگی تنها به دریافت استعلام میپردازند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس افزود: درخصوص مالکین خانههای تاریخی که تمکن مالی ندارند نیز براساس قانون حمایت از مالکین بناهای تاریخی، اداره میراث فرهنگی استان فارس به مرمت این خانهها از همان اعتبارات استانی و ملی تخصیص یافته برای مرمت آثار تاریخی استان استفاده میکند.