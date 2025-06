به گزارش ایلنا، حامد سلیمان زاده، دبیر دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، عناوین فیلم نامه های کوتاه بخش مسابقه «جایزه استاد غلامحسین فرنود» را اعلام کرد. او با اشاره به دریافت ۶۲۷ فیلم نامه کوتاه، عناوین ۳۵ فیلم نامه منتخب را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- سفید/ عارفه صفت زاده

۲- گِرد هم/ جعفر خلیلی پاچی

۳- برای امید/ امیرحسین شمالی

۴- سوم-ب / مهری شاهویردی

۵- گرگاس/ مهدی افروغ

۶- همبود/امیرحسین طالبی

۷- باتُن/محمد زارع و رعنا‌ واعظی

۸- هوار/ حبیب ظهیرنیا

۹- نائب/میثم امیری حسینی

۱۰- احوال پرسی/زهرا خمسه

۱۱- مزون/ فرزانه حبیبی نیه

۱۲- دولول/ کمال پرناک

۱۳- در شب کوچک من/ محمد معین شرفائی

۱۴- هدیه تهرانی/ سجاد مشتاق

۱۵- بازرس/ ابولفضل مقیسه

۱۶- دندان شیری/ بهزاد شیبانی

۱۷- رویاها/ مهدی میرباقری

۱۸- تولدی در مه/ نیما تنابنده و محمد وهابی

۱۹- احمد/ هرا خانمیرزایی

۲۰- فیگور/ صحرا جهانگیری

۲۱- مرگ گاهی ودکا می‌نوشد/ نیلوفر رحمانی

۲۲- زیر سایه درخت/ محمد حسین میرفندرسکی

۲۳- گودالی به اندازه یک شهر/ مهران عُشریه و علی‌رضا بخشی استوار

۲۴- تجهیز/ سید محمد حسین موسوی

۲۵- شکیب/ عرفان غفوری صنعتی

۲۶- گریپاژ/ محمدرضا شهریاری

۲۷- ماکت/ بهزاد آقاجانی

۲۸- مثل یک نویسنده/ احمد برومند

۲۹- بی آهار/ مبین نسرین فر

۳۰- پشت پرده/ نفیسه زارع و عاطفه صالحی

۳۱- برداشت ناتمام/ سعید ملتجی

۳۲- مؤنث، مؤنث/ محمدرضا شوشتری

۳۳- شمعدانی/ فرشاد ابراهیمی

۳۴- در باب فصل سوم/ سپهر ملاحسینی

۳۵- شمعی روی تپه سرخ/ پریا دوستی

آناهیتا قزوینی زاده، شادمهر‌ راستین و سروش صحت هیئت داوران بخش فیلم نامه کوتاه جشنواره را تشکیل می دهند و مصطفی ذره پرور مسئولیت این بخش را بر عهده دارد.

اسامی فیلم های بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی

حامد سلیمان زاده، دبیر دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، اسامی فیلم های بخش مسابقه این جشنواره را طی پیامی ویدئویی اعلام کرد.

او در ابتدا اشاره کرد: «این باعث افتخار و سربلندی ماست که جشنواره جوان ما در دو دوره با چنین استقبال گرمی از سینماگران مستقل سراسر جهان روبرو شده و ما تمام تلاشمان را می کنیم تا قدردان اعتماد و حمایت شما باشیم.»

او در ادامه با اشاره به جهان زیبایی شناختی سینمای کیارستمی گفت: « سینمای عباس کیارستمی به ما آموخت چگونه می توان در عین سادگی، پیچیده ترین مفاهیم فلسفی بشر را به زبان شعر و تصویر و تفکر به مخاطب منتقل کرد و طیف وسیعی از مضامین و فُرم های سینمایی را پوشش داد.»

دبیر جشنواره در‌نهایت با اشاره به دریافت ۷۸۰ فیلم کوتاه از ۵۲ کشور جهان، اسامی۳۳ فیلم کوتاه بخش مسابقه را به شرح زیر اعلام کرد:

- فُرم/ ملیکا پازوکی/ ایران

- عرق یونجه/ مهیار قزل سوفلو/ ایران

- قوتار/ علی علیزاده/ ایران

- اتاق به اتاق/ Changing Rooms/ ویولت گیتون/ فرانسه

- پسر خوب / A Good Boy/ پائول وینسنت دو لستراده/ فرانسه، بلژیک

- سرکش/ la Perra/ کارلو ملو گامپرت/ کلمبیا،فرانسه

- حتی در دل شب / Even through it’s Night/ گیلرمو گالوئه/ اسپانیا، فرانسه

- تأملی بر همدلی/ A Study of Empathy/ هیلکه رونفلدت/ دانمارک، آلمان

- پروانه / Butterfly/ فلورانس میاله/ فرانسه

- رویاهایی شبیه قایق های کاغذی/ Dreams like Paper Boats/ ساموئل فرانس سافرن/ هائیتی

- خرچنگی در استخر/ A crab in the Pool/ ژان سباستین هامل و الکساندرا میوته/ کانادا

- پادشاهان/ kings/ الیور‌کوته/ کانادا

- واحه/ Oasis/ جاستین مارتین/ کانادا

- سمفونی اجباری/ پریسا توسلی/ ایران

- قطار شب / Night Train/ سوفیا گوتمان/ آلمان، اتریش و سوئیس

- کرانه/ The Shore/ ارون شائین/ هلند

- ماما / Mama/ ناجی اسمائیل/ مصر

- باغ سیار / The Moving Garden/ اینس لیما/ پرتغال

- نان از تهران/ روشنک روشان/ فرانسه

- بی وزنی / lightness/ کارلو چینکا/ ایتالیا

- لطفا درستش کن/ please make it work/ دانیل سوئارس/ پرتغال، سوئیس

- کمپوس‌بلوس/ Campos Belos/ دیوید فریرا/ پرتغال

- شبی عجیب/ A Peculiar Night/ انزو مارتینز/ فرانسه

- پسر/ سامان حسین پور/ ایران

- اسب آبی/ Hippopotami/ جیانجی لین/ چین، هنگ کنگ

- سندروم قلب شکسته/ Tako Tsubo/ اوا پدروزا و فنی سورگو/ اتریش، آلمان

- موری/ Mori/ یعقوب تکینتانگاچ/ ترکیه

- انجمن لباس ها/ Society of Clothes/ جئونگ داهی/ کانادا، فرانسه، کره جنوبی

- مهاجر/ نیکی حشمتی/ ایران، افغانستان

- آمارلا/ Amarela/ آندره هایاتو سایتو/ برزیل

- روز سونا/ Sauna Day/ آنا هینتس و توشار‌ پراکاش/ استونی

- هیچ کدام از اینها/ Nada De Todo Esto/ فرانچسکو کانتون و پاتو مارتینز/ آرژانیتن، اسپانیا، آمریکا

- تقاطع سرنوشت/ Crossroads/ ایگور آنجلکوف/ مقدونیه

نکته جالب توجه حضور فیلم هایی در بخش مسابقه است که قبل تر در مراسم و جشنواره های مطرح سینمایی جهان از جمله اسکار، کن، برلیناله، ونیز، تورنتو، ابرهاوزن و کلرمونت خوش درخشیده اند.

همچنین در بخش جنبی جشنواره با عنوان «فیلم های برگزیده فیپرشی»، سه فیلم با عنوان «بچه های کوه سفید/ Children of the White Mountain/ یالچین چیفتچی/ ترکیه» ، «زیر دریاچه/ Under the Lake/ تاناسیس تروبوکیس/ یونان، فنلاند» و «قبل از ناهار/ Before Lunch/ سیمون سزابو/ مجارستان» به نمایش در می آیند. این فیلم ها قبل تر و در دیگر جشنواره های مطرح سینمایی توانسته اند جایزه فیپرشی (فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم) را کسب کنند.

سباستین للیو، مارینا وُرودا، آگوستینا سن مارتین، ریچارد سامل، شهرام مکری، گلاب آدینه و مهرداد اسکویی به عنوان هیئت داوران بخش فیلم کوتاه به قضاوت آثار خواهند پرداخت.

دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ خورشیدی (۲ تا۴ جولای ۲۰۲۵) میلادی در برلین، تهران و چند شهر‌ دیگر برگزار می شود و برگزیدگان طی مراسمی معرفی خواهند شد.

