به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر سازهای ایرانی و ارکستر زهی هنرستان موسیقی دختران از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۹ مهر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

گروه‌های «نوروز» و «بیداد» متشکل از سازهای ایرانی به رهبری احسان ذبیحی‌فر و ارکستر زهی به رهبری مهدی کلانتری در روز نخست این رویداد به اجرا می‌پردازند.

در این کنسرت گروه «بیداد» قرار است قطعات مقدمه بیداد، راز و نیاز و چهارمضراب بیداد از آثار پرویز مشکاتیان را به همراه چند بخش تکنوازی سازهای ایرانی اجرا کنند.

همچنین گروه «نوروز» با اجرای رپرتواری از آثار حسین علیزاده شامل چهارمضراب بیات ترک، نوروز ۶۲، و نوروز ۶۳ و همچنین تکنوازی سازهای ایرانی روی صحنه برود.

تدوین این قطعات برای اجرا را احسان ذبیحی‌فر برعهده داشته است.

ارکسترسازهای زهی نیز به رهبری مهدی کلانتری قطعات Capriol Suite ازpeter warlock، Game of Thrones ازRamin Djawadi و La la land از Justin Hurwitz را اجرا خواهد کرد.

در روز دوم این رویداد ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی دختران به رهبری مهدی قاسمی از ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه با اجرای آثاری از آرام خاچاطوریان، جرج بیزه، آرتور مارکز و چایکوفسکی را روی صحنه تالار وحدت اجرا می‌کنند.

بخش‌هایPrelude، Aragonaise، Intermezzo، Seguedille، Les Toreadors، Habanera، Chanson du Toreador و Danse Boheme از اپرای کارمن اثر جرج بیزه، Dance of Young Warriors، Lullaby from و Dance of Roses از اپرای گایانه و Adagio from Spartacus از آثار آرام خاچاطوریان، موومان دوم سمفونی شماره ۵ چایکوفسکی و همچنین Danzon No. 2 از آرتور مارکز آثاری هستند که قرار است ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی دختران در این کنسرت اجرا کند.

در بخش دیگری از اجراهای روز دوم، ارکستر گیتار این هنرستان به سرپرستی پریناز حیدری‌نژاد و رهبری مانی مصطفی با اجرای قطعاتی چون Funeral March of Marionette از Charles Gounod و Dances from Tarpsichore از Michael Praetorius روی صحنه می‌روند.

