به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هنگامی که دو هواپیما به برج‌های دوقلو در منهتن حمله کردند، جان خود را از دست دادند. در هفته‌ها و ماه‌های بعد، مورخان تلاش می‌کردند صدها هزار مورد تاریخی را که در میان آوارها گم شده بودند، بررسی کنند. این داده‌ها، داستانِ منشأ نیویورک و تاریخ مردان و زنان برده و کارگران مهاجر را روایت می‌کنند که شهر را به یک نیروگاه جهانی تبدیل کردند.

در سال ۱۹۹۲، شریل ویلسون، باستان شناس، در حال جستجو برای فضایی برای آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی در مرکز تجارت جهانی بود که یکی از مدیران، طبقه ۶۷ برج شمالی را پیشنهاد کرده بود. Six World Trade، یک ساختمان هشت طبقه است که تعدادی دفاتر فدرال را در خود جای داده بود.

ویلسون لرزید و خاطره‌ای دلخراش از چند سال قبل را به یاد آورد، زمانی که مردم را دید که از پنجره برای فرار از آتش می‌پریدند. او به عنوان رئیس اطلاعات عمومی پروژه آفریقای نیویورک «گورستانی که اخیراً کشف شده و شامل هزاران آفریقایی آزاد و برده است» فعال است. به همین دلایل او حتی از بازدید از طبقه ۶۷ امتناع کرد.

ویلسون از سال‌هایی که استاد و راهنمای تور بود، می‌دانست که اکثر مردم معتقد بودند حضور سیاه‌پوستان در نیویورک با مهاجرت پس از جنگ داخلی آغاز شد. کشف محل دفن آفریقا در سال ۱۹۹۱، در حین ساخت یک ساختمان اداری فدرال در نزدیکی شهرداری، خلاف این را ثابت کرد. همراه با شواهدی از یک جامعه بزرگ آفریقایی اولیه که تصویری وحشیانه از برده داری را نشان داد که در آن به کارگران جوان و قابل مصرف برای ساختن یک شهر صنعتی نیاز بود.

از برده‌های آفریقایی منتهن تا آمریکایی‌هایی ۱۱ سپتامبر

استخوان‌های محل دفن، داستانی دلخراش از شرایط مردان و زنان برده را روایت می‌کرد. استخوان‌ها شواهد فیزیکی کار دشوار و خطرناک، از جمله شکستگی‌های جمجمه ناشی از بارهای سنگینی را که بر روی کارگران بارانداز برده رها می‌شد، نشان می‌داد. میانگین طول عمر بین ۲۴ تا ۲۶ سال بود.

در طول مطالعه یک دهه، یافته‌های محل دفن آفریقا در آزمایشگاه ویلسون در زیرزمین سیکس تجارت جهانی پردازش شد. پس از مستندسازی و تجزیه و تحلیل، آثار، نمونه‌های خاک و قطعات تابوت جعبه‌بندی و در زیرزمین ساختمان نگهداری شد و بقایای انسانی برای بررسی بیشتر به دانشگاه هوارد در واشنگتن دی سی فرستاده شد.

قرن نوزدهم در بدنام‌ترین محله منهتن چه خبر بود؟

در سال ۱۹۹۱، همان سالی که گورستان آفریقایی از یک محل ساخت و ساز بیرون آمد، یک اکتشاف باستان‌شناسی دیگر در محل مجاور یک دادگاه فدرال برنامه ریزی شده انجام شد. در زیر یک پارکینگ، محققان با بقایای پنج پوینت روبرو شدند که زمانی یکی از پرجمعیت‌ترین محله‌های جهان و بدنام‌ترین محله منهتن در قرن نوزدهم بود.

در تصور عمومی، Five Points مدت‌ها قبل از فیلم Gangs of New York ساخته مارتین اسکورسیزی در سال ۲۰۰۲ بدنام بود. روزنامه‌ها در اواسط دهه ۱۸۰۰ آن را «لانه افعی ها» نامیدند. بازدیدکنندگانی مانند چارلز دیکنز محله مهاجران آلمانی و ایرلندی را به عنوان کانون جنایت، خشونت و فحشا توصیف کردند. برای نیویورکی‌های خوب، این محله یک داستان هشداردهنده از شهرنشینی و توجیهی برای تحقیر مهاجران و طبقه کارگر بود.

آثار باستانی Five Points به پروژه محل دفن آفریقا در آزمایشگاه زیرزمین Six World Trade پیوستند، جایی که شهر فضا و بودجه لازم را برای تجزیه و تحلیل فراهم کرد. در یک ورزشگاه روباز که به اتاقک‌ها و میزهای بلند تقسیم شده بود، کلیشه مبهم Five Points مورد بررسی واقعیت قرار گرفت. اشیایی که باستان‌شناسان فهرست‌بندی کردند، تصویری بسیار متفاوت از زندگی ارائه می‌کردند که در روزنامه‌های قرن نوزدهم ارائه شده بود. از میان صدها و هزاران اثر باستانی به دست آمده از محله فقیرنشین - تکه‌های پارچه از مشاغل خانگی، شانه‌های موی زینتی، فنجان چای با پیام‌هایی که از پسران کوچک ترغیب می‌کردند خوب باشند - تصویری از خانواده‌های تازه وارد ظاهر شد که سعی داشتند خود را از فقر بیرون بکشند.

«این که این افراد که قرار بود مجرمانی سر به فلک کشیده باشند، میزهایشان را با ظروف همسان می‌چینند و درست مثل طبقه متوسط ​​به بچه‌ها اسباب بازی می‌دهند، یعنی چه؟ ربکا یامین، باستان‌شناس تاریخی، که پروژه فایو پوینت را کارگردانی کرده است، می‌پرسد؛ افرادی که در فایو پوینت زندگی می‌کردند توسط ناظران طبقه متوسط ​​سوءتعبیر شده و برای هیجانی که نشان می‌دادند مورد سوءاستفاده قرار گرفتند.

پس از پنج سال تجزیه و تحلیل و مستندسازی، باستان‌شناسان صدها هزار اثر از فایو پوینت را در انباری در زیرزمین Six World Trade قرار دادند تا منتظر نمایشگاه دائمی آینده در موزه بندرگاه در اسکله منهتن باشند.

گورستان آفریقایی‌ها پس از ۱۱ سپتامبر

در صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شریل ویلسون در قطار شهری سوار بود که راهبر اعلام کرد که دو هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کرده اند. در عرض چند ساعت، هزاران نیویورکی مرده بودند و قطعات ناگفته‌ای از تاریخ ناپدید شدند، از جمله آرشیو هلن کلر، سوابق اداره بندر نیویورک و نیوجرسی، و آثار هنری پیکاسو و رودن که دیوارهای قدرتمندترین شهر را تزئین کرده بودند.

ویلسون راه بازگشت به خانه را پیدا کرد و فهمید که با سقوط برج شمالی، خرابه‌ها در Six World Trade شکسته شد و دهانه‌ای در حال دود در ساختمان هشت طبقه باقی ماند. او مطمئن شد که بقایای انسان از گورستان آفریقا در دانشگاه هوارد در دی سی امن است، اما سرنوشت همه چیزهایی که در سیکس تجارت جهانی در انبار باقی مانده بود - مصنوعات محل دفن و کتابخانه تحقیقاتی همراه آن و همچنین مجموعه آثار باستانی Five Points - ناشناخته بود.

یک ماه بعد، در اوایل نوامبر، کارگران شهری به بقایای سیکس تجارت جهانی رسیدند تا آنچه را که می‌توانستند نجات دهند. در میان اقلام استخراج شده از لاشه، مجموعه تقریباً کاملی از آثار باستانی از گورستان آفریقا بود که در حدود صد جعبه ذخیره شده بود. ۲۰۰ جعبه اضافی از مجموعه Five Points بازیابی شد، اما آن‌ها فقط حاوی سوابق کاغذی از هر مصنوع بودند. خود اشیا نابود شدند.

ربکا یامین می‌گوید: ما باید به خاطر داشته باشیم که ۱۱ سپتامبر واقعاً رکوردی از آن بخش از شهر را تحت الشعاع قرار داد. سابقه از دست رفتن گذشته همیشه یک تراژدی است. این با تراژدی زندگی انسان‌ها یکی نیست. اما این از دست دادن درک خودمان و اینکه از کجا آمده‌ایم است. شما فکر نمی‌کنید که در شهری مانند نیویورک چیزی بدون مزاحمت دفن شده باشد. اشیاء می‌توانند برای مدت طولانی در زمین باقی بمانند و سپس در یک لحظه می‌توانند منفجر شوند.

در منهتن پایین، بنای یادبود گرانیتی در سایه آسمان‌خراش‌های بلند قرار دارد. در یک طرف، هفت گوردخمه از یک مزرعه علفی بلند شده است. در زیر آن‌ها بقایای اسکلت انسان از گورستان آفریقا دیده می‌شود. این استخوان‌ها در سال ۲۰۰۳ پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها در دانشگاه هوارد در محل استراحت اصلی خود در منهتن دفن شدند. محتویات تقریباً ۱۰۰ جعبه بازیابی شده از شش تجارت جهانی پس از حملات - نمونه‌های خاک، قطعات تابوت و سایر مصنوعات - نیز در نهایت به آزمایشگاه تحقیقاتی W. Montague Cobb دانشگاه هاوارد آورده شد، جایی که امروز، ۳۰ سال، هنوز در حال مطالعه هستند. پس از کشف آن‌ها و ۲۰ سال پس از مقاومت در برابر تخریب مرکز تجارت جهانی.

کلینتون که آمریکایی آفریقایی تبار است و در شهر نیویورک بزرگ شده است، وظیفه دارد این اطلاعات را از شواهد باقیمانده استخراج کند. او می‌گوید: ای کاش دانش در مورد گورستان آفریقا به اندازه ۱۱ سپتامبر بود. دلیل اینکه ۱۱ سپتامبر بسیار مهم است به خاطر افرادی است که این شهر را ساخته اند. وقتی به مرکز تجارت جهانی و بورس نیویورک فکر می‌کنم، به این فکر می‌کنم که چگونه شروع کردند.

برده‌داری در نیویورک در سال ۱۸۲۷ پایان یافت، اما قبل از آن آفریقایی‌های برده شده مسیر کوچکی را که بومیان آمریکایی از آن استفاده می‌کردند به برادوی گسترش دادند و دیوارها را در کنار آنچه وال استریت شد، ساختند. در آن زمان ارزش نیروی کار آن‌ها بیش از مجموع تمام خطوط راه آهن و کارخانه‌های کشور برآورد می‌شد. ارزش فرضی آن‌ها همان چیزی بود که موسسات مالی آمریکایی بورس اوراق بهادار را بر اساس آن بنا کردند.

جکسون، مدیر آزمایشگاه کاب، می‌گوید: این آفریقایی‌ها بودند که شهر نیویورک را ساختند. اگر ما این مطالب را از دست می‌دادیم، تراژدی ۱۱ سپتامبر را بزرگتر می‌کرد.

جکسون خاطرنشان می‌کند که علیرغم تجزیه و تحلیل ژنتیکی، هیچ جامعه‌ای از نوادگان از بقایای ۴۱۹ مرد، زن و کودک بازیابی شده از گورستان آفریقا شناسایی نشده است. او می‌گوید: به نظر می‌رسید که افراد در گورستان، به دلیل سن کم و گستردگی آن، تقریباً با تمام آمریکایی‌های آفریقایی-آمریکایی قدیمی مرتبط بودند. اگر ۱۱ سپتامبر آن را نابود می‌کرد، ۴۰ میلیون نفر باز هم خسارت جبران ناپذیر دیگری را احساس می‌کردند.

«بازمانده‌های سه گانه» نیویورک

چند ماه پس از ۱۱ سپتامبر نگذشته بود که ربکا یامین متوجه شد که تمام آثار باستانی Five Points در آن روز وحشتناک گم نشده اند. با یک شانس، اسقف‌نشین نیویورک در سال ۲۰۰۰ از او خواسته بود تا چند قطعه را برای نمایشگاهی درباره تاریخ اولیه ایرلند در نیویورک قرض بگیرد. آزمایشگاه یامین ۱۸ مورد از گرانبهاترین مصنوعات خود را به آن‌ها قرض داد: سنگ مرمرهای کودکان، پیپ‌های تنباکو با طرح‌های ظریف حکاکی شده، و از همه ارزشمندتر - یک فنجان چای ظریف که با تصویر پدر متیو، کشیش ایرلندی که اعتدال را موعظه می‌کرد، نقاشی شده بود. در زمانی که ساکنان Five Points مست و مجرم به حساب می‌آمدند، شخصی این فنجان را با دقت در خانه خود به نمایش گذاشته بود.

سارا هنری، سرپرست ارشد، مصنوعات Five Points را «بازمانده‌های سه گانه» می‌نامد. آن‌ها از محله فقیرنشین دوام آوردند، در برابر دور انداختن و دفن شدن مقاومت کردند و در ۱۱ سپتامبر از نابودی نجات یافتند.

چند هفته بعد، متصدیان موزه شهر گرد هم آمدند تا در مورد نقش خود به عنوان مؤسسه بحث کنند: پس از چنین فاجعه‌ای چه چیزی جمع آوری می‌کنند و چه زمانی؟ به زودی آن‌ها در آثار باستانی غرق شدند - پوسترهای افراد گمشده، نامه ها، شمع‌های یادبود. آن‌ها متوجه شدند که نیویورکی‌ها به دنبال مستندسازی و حفظ تجربیاتشان هستند. هنری به گروهی که توسط اداره بندر منصوب شده بود توصیه کرد که چه چیزهای فیزیکی را از خرابه‌های مرکز تجارت نجات دهند و برای نسل‌های آینده صرفه‌جویی کنند تا مطالعه، یاد بگیرند و ارزیابی مجدد کنند.

شهر نیویورک مجموعه‌ای از مصنوعات جدید تولید کرده بود، آیتم‌هایی که در کنار هم می‌توانستند داستان یک زمان بحرانی و افرادی که مرده‌اند و کسانی که زنده‌اند را بازگو کنند. امروزه، آثار جدید و قدیمی با راهرویی در موزه شهر نیویورک از هم جدا شده‌اند. در یک اتاق، قطعاتی از Five Points، شهر اولیه و افرادی را که آن را ساخته اند، به تصویر می‌کشد. در دیگری، بقایای ۱۱ سپتامبر، داستان نیویورک را که به طور مداوم ساخته و تخریب می‌شود و با رشته‌های مکرر آسیب‌ها و قهرمانی‌ها در جریان است، به قرن بیست و یکم می‌آورد.

