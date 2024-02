آغاز جشنواره سی و نهم موسیقی با دو اجرای ارمنستانی و افغانستانی و آوازهای معتمدی و عقیلی

به گزارش خبرنگار ایلنا، تالار وحدت، سالن سوره حوزه هنری، فرهنگسرای ارسباران، سالن کوشک باغ هنر، فرهنگسرای بهمن و سالن میلاد به طور همزمان تا روز آخر سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر میزبان اجراهای شرکت‌کنندگان هستند. اما در سالن رودکی، در اولین شب از سی و نهمین جشنواره دو اجرا روی صحنه رفت.

یادی از کمیتاس و دیگر آهنگسازان فقید ارمنستان

اولین اجرا در تالار رودکی به رسیتال پیانو از کشور ارمنستان اختصاص داشت که در بخش بین‌الملل توسط هنرمند ارمنی هایک ملیکیان اجرا شد.

پس از حضور مخاطبان در تالار رودکی هایک ملیکیان در سانس ۱۸:۳۰ روی صحنه رفت.

این هنرمند در کنسرت مذکور به اجرای قطعاتی از هنرمندان مطرح ارمنستان پرداخت که در میان آن‌ها کمیتاس از بقیه برای ایرانیان آشناتر است.

هایک ملکیان در ابتدا به اجرای قطعه _tocata, aram khachatuiran/1903_1978 پرداخت.

او در ادامه قطعات دیگری را اجرا کرد که اسامی آن‌ها و سازندگان ٱنها به این قرار است:

_sina, elon yolchian/1992

_three postludes, lazzar sarian/ ۱۹۲۰_۱۹۹۸

_Four Dance, komitas/1869_1935

_sonata Education to komitas, harution dellaian/1937_1990

در میانه برنامه پس از پنج دقیقه تنفس سه قطعه دیگر نواخته شد که عبارتند از:

_visinary landscapes op. ۲۱۴، alan hovhanes/1911_2000

_where the farthest starts sink down, artur askshelyan/1984

اجرای گروه عندلیبان و فجر عاشقان برای جشنواره فجر

در ادامه و در سانس ساعت ۲۱:۳۰ گروه عندلیبان از کشور افغانستان روی صحنه رفت و طی آن اعضای گروه افغانستانی به اجرای قطعات و تصانیف فولکوریک کشور خود پرداختند.

در میان آتار اجرا شده تصنیف ملاممدجان برای مخاطبان از بقیه آشناتر بود.

در ادامه برنامه سرپرست گروه عندلیبان از مخاطبان بابت حضورشان در سالن تشکر کرد و گفت امیدوارم تا به اینجا از اجرای ما رضایت داشته باشید.

اعضای گروه عندلیبان سپس به اجرای قطعه فجر عاشقان پرداختند که مختص جشنواره موسیقی فجر ساخته شده است و پس از آن قطعه‌ای با محوریت موسیقی هرات به سمع و نظر حاضران رسید. سپس مخاطبان شاهد اجرای تکنوازی قیچک بودند.

گفتنی است سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری رضا مهدوی از بیست و سوم تا بیست و هشتم بهمن‌ماه در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار می‌شود. این رویداد به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار می‌شود.

