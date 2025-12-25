به گزارش ایلنا، شهردار منطقه ۳ شیراز در این مراسم با بیان اینکه این طرح با حمایت کامل شورای اسلامی شهر شیراز به سرانجام رسیده است، گفت: این پروژه در سطح کشور بی‌نظیر بوده و بیانگر رویکردی است که در آن مدیریت شهری، نیازهای شهروندان را مستقیماً محور تصمیم‌گیری قرار داده است؛ رویکردی که گویی شهردار و اعضای شورا از تک‌تک شهروندان می‌پرسند شیراز به چه امکاناتی نیاز دارد.

علی مصلی‌نژاد با اشاره به کارکردهای متنوع این پروژه افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، اقداماتی در شیراز در حال وقوع است که پاسخ به نیازهای واقعی یک کلان‌شهر محسوب می‌شود؛ نیازهایی که پیش از این وجود نداشت یا کمتر به آن توجه شده بود. ایجاد فضاهای فرهنگی، تربیتی، ورزشی و تفریحی متناسب با شأن شهروندان، از جمله اهداف اصلی این طرح‌هاست.

مصلی‌نژاد مسیر ۳۲ کیلومتری طراحی‌شده را مسیری جذاب برای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی توصیف کرد و گفت: این مسیر به‌گونه‌ای است که طی کردن کامل آن در یک روز امکان‌پذیر نیست و شهروندان می‌توانند در بخش‌های مختلف از آن استفاده کنند.

وی در تشریح محدوده اجرای پروژه بیان کرد: این مسیر از کوه‌های منصورآباد در ارتفاعات چمران آغاز می‌شود، از محدوده مناطق یک، شش و سه عبور می‌کند و تا حوالی شهرک رکن‌آباد و دریاچه مصنوعی واقع در مسیر کمربندی ادامه می‌یابد. این پروژه از نقطه‌ای که با تدفین شهید گمنام به یک نقطه عطف معنوی تبدیل شده، توسعه یافته و در ادامه تا کوه نور امتداد خواهد داشت.

شهردار منطقه ۳ شیراز با قدردانی از حمایت‌های مالی و مدیریتی برخی اعضای شورا و مدیران شهری، همراهی مستمر آنان را در شرایط اقتصادی موجود، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد پروژه دانست و افزود: هدایت، نظارت میدانی و حضور مستمر مدیران در طول اجرای پروژه، به‌ویژه در بخش‌های حساس و کارگاهی، موجب شد این طرح با کیفیت مطلوب به سرانجام برسد.

مصلی‌نژاد همچنین با اشاره به نظارت مستقیم شهردار شیراز بر روند اجرا تصریح کرد: شهردار شیراز به‌صورت مداوم و در چندین نوبت از این مسیر بازدید کردند، مشکلات را از نزدیک دیدند و با پیگیری لحظه‌به‌لحظه، زمینه تکمیل پروژه را فراهم ساختند.

مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخه‌سواری نتیجه همدلی شورا و شهرداری است

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر همبستگی و همراهی میان شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری، اجرای مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی را نتیجه یک کار کارشناسی، آسیب‌شناسی دقیق و پاسخ به نیاز واقعی شهر شیراز دانست.

علیرضا اسکندری با قدردانی از تلاش‌های مدیریت شهری اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه عمرانی شهر شیراز در حال وقوع است، حاصل همدلی، هم‌افزایی و کار تیمی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و کمیسیون‌های تخصصی شورا است.

وی با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی شهردار منطقه ۳ شیراز درباره این پروژه افزود: اجرای مسیر دوچرخه‌سواری تنها ایجاد یک مسیر محدود برای دوچرخه‌سواران نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فنی، حقوقی، رفع معارضین و برنامه‌ریزی‌های دقیق پشت آن قرار دارد که در نهایت به شکل‌گیری این مسیر ۳۲ کیلومتری منجر شده است؛ مسیری که بخشی از آن امروز در اختیار شهروندان و ورزش‌دوستان قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تجربه‌های گذشته در ایجاد مسیرهای دوچرخه در معابر شهری تصریح کرد: در سال‌های قبل، بخشی از معابر شهری برای این منظور اختصاص داده شد، اما به دلیل پاسخگو نبودن معابر، مسائل ترافیکی و نگرانی شهروندان، عابران پیاده، موتورسواران و رانندگان، این طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و بسیاری از مسیرها عملاً حذف شد.

اسکندری ادامه داد: امروز با آسیب‌شناسی صحیح، مسیر ایزوله و کوهستانی از بام سبز تا کوه نور در حال اجرا و بهره‌برداری است که می‌تواند بدون ایجاد تعارض، مورد استفاده شهروندان قرار گیرد. امید است در آینده و با فرهنگ‌سازی تدریجی، امکان اجرای این طرح‌ها در معابر اصلی شهر نیز فراهم شود و بخشی از فضا به دوچرخه‌سواران و کاربران حمل‌ونقل سبز اختصاص یابد.

عضو شورای شهر شیراز همچنین از پیگیری طرح اسکوترهای برقی در محدوده باغات شیراز خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری عملی از ظرفیت باغات شهر و توسعه حمل‌ونقل پاک در دست اجراست و امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد. رویکرد مدیریت شهری در این زمینه، حفظ باغات نه در حد شعار، بلکه از مسیر اقتصادی و گردشگری و با اقدامات عملی است.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به دستاوردهای حوزه سرمایه‌گذاری شهری بیان کرد: برای سومین سال پیاپی، تکلیف تعیین‌شده از سوی شورا و کمیسیون اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری محقق شد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳، هدف ۲۶ همتی مصوب شورا با تحقق بیش از ۲۷ همت، معادل ۱۰۵ درصد، به نتیجه رسید.

اسکندری افزود: مجموع قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقدشده در سه سال اخیر بیش از ۶۰ همت بوده که در سطح کشور کم‌نظیر است و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ویژه شهر شیراز در حوزه‌های مختلف است؛ ظرفیتی که با همت، مجاهدت و کار جمعی می‌تواند به نتایج مؤثر برای شهر و شهروندان منجر شود.

انتهای پیام/