مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد؛
تمدید مهلت ارسال دفاتر الکترونیکی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: مهلت بارگذاری اطلاعات دفاتر الکترونیکی ٦ ماهه نخست سال ١٤٠٤ برای مودیان مالیاتی سراسر کشور تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
منتظری در تشریح این تصمیم اظهار داشت: باتوجهبه اهمیت اجرای دقیق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم فراهمآوردن فرصت کافی برای بارگذاری صحیح و کامل دادهها، مهلت ارسال اطلاعات دفاتر قانونی الکترونیکی تمدید شده است.
وی افزود: تمدید مهلت ارسال اطلاعات تا پایان دیماه ۱۴۰۴ فرصتی مغتنم برای تمامی مودیان است تا بدون نگرانی از محدودیت زمانی، نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات دفاتر خود اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پایان از تمامی مودیان درخواست کرد با برنامهریزی مناسب، تسلیم اطلاعات خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز هرگونه مشکل سیستمی یا مشمولیت جرائم قانونی جلوگیری شود.
خاطرنشان میشود، این تصمیم در چارچوب سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شفافسازی مبادلات اقتصادی و الکترونیکیکردن خدمات مالیاتی اتخاذ شده است.