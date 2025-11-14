رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی خبر داد:
برنامهریزی جدی برای کاهش جمعیت اتباع غیرمجاز در فارس
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی گفت: در یک سال گذشته، ۷۲ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از فارس طرد شدهاند و در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار نفر اتباع مجاز در این استان سکونت دارند. این آمار نشان میدهد سهم فارس از میانگین کشوری مهاجران که ۶. ۶ درصد بود، اکنون به حدود ۵ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجران کشور در خارج از مهمانشهرها زندگی میکنند، اظهار داشت: از مجموع حدود ۵میلیون مهاجر، پناهنده و آواره در کشور، تنها ۳۳ هزار نفر در مهمانشهرها سکونت دارند که حدود ۷۰۰ نفر از آنان در مهمانشهر سروستان حضور دارند؛ با این حال، کمکهای بینالمللی برای پشتیبانی از این افراد بسیار محدود است.
یاراحمدی با اشاره به محدودیت منابع بینالمللی افزود: لازم است با همراهی دستگاههای ملی و استانی و از طریق تعامل با سازمانهای بینالمللی، تلاش بیشتری برای تأمین هزینهها و ارتقای شرایط خدماترسانی به مهاجران انجام شود.
یاراحمدی با بیان اینکه روند ساماندهی در فارس رضایتبخش است، خاطرنشان کرد: در صورت تداوم همین سیاستها و همکاری میان دستگاههای ذیربط، دستیابی به چشمانداز کاهش حضور اتباع غیرمجاز به زیر ۳ درصد در استان فارس کاملاً امکانپذیر است.
وی از همراهی کمیسیون شوراهای مجلس، استانداری فارس و نمایندگان مردم در مجلس برای پیگیری مسائل حوزه مهاجران قدردانی کرد و گفت: حضور اعضای کمیسیون در استان و مشاهده مستقیم شرایط، فرصت مغتنمی برای طرح دقیقتر مشکلات و برنامهریزیهای مشترک در این حوزه فراهم کرده است.