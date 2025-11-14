به گزارش ایلنا، نادر یاراحمدی در نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به میزبانی استانداری فارس، با اشاره به نقش تاریخی این استان در میزبانی از پناهندگان و مهاجران و عملکرد مثبت فارس در مدیریت اتباع خارجی افزود: استان فارس همواره در برخورد با اتباع، رویکردی انسانی و مسئولانه داشته است؛ در گذشته نیز شهرهایی مانند جهرم، میزبان پناهندگان عراقی بودند و امروز نیز این روحیه میزبانی در استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجران کشور در خارج از مهمان‌شهرها زندگی می‌کنند، اظهار داشت: از مجموع حدود ۵میلیون مهاجر، پناهنده و آواره در کشور، تنها ۳۳ هزار نفر در مهمان‌شهرها سکونت دارند که حدود ۷۰۰ نفر از آنان در مهمان‌شهر سروستان حضور دارند؛ با این حال، کمک‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از این افراد بسیار محدود است.

یاراحمدی با اشاره به محدودیت منابع بین‌المللی افزود: لازم است با همراهی دستگاه‌های ملی و استانی و از طریق تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، تلاش بیشتری برای تأمین هزینه‌ها و ارتقای شرایط خدمات‌رسانی به مهاجران انجام شود.

یاراحمدی با بیان اینکه روند سامان‌دهی در فارس رضایت‌بخش است، خاطرنشان کرد: در صورت تداوم همین سیاست‌ها و همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط، دستیابی به چشم‌انداز کاهش حضور اتباع غیرمجاز به زیر ۳ درصد در استان فارس کاملاً امکان‌پذیر است.

وی از همراهی کمیسیون شوراهای مجلس، استانداری فارس و نمایندگان مردم در مجلس برای پیگیری مسائل حوزه مهاجران قدردانی کرد و گفت: حضور اعضای کمیسیون در استان و مشاهده مستقیم شرایط، فرصت مغتنمی برای طرح دقیق‌تر مشکلات و برنامه‌ریزی‌های مشترک در این حوزه فراهم کرده است.

