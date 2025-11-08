گنجینه زمینشناسی موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز غنیتر شد
رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز گفت: با اهدای نمونههای ارزشمند به گنجینه زمینشناسی موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز این مجموعه غنیتر شد.
به گزارش ایلنا، مهدی مؤمنزاده به برخی اقدامات صورتگرفته در زمینهی غنیسازی گنجینه زمینشناسی این موزه پرداخت و افزود: در سال جاری، با اهدای مجموعهای کمنظیر از نمونههای کانی و فسیل از سوی سه نفر از اهداکنندگان، نمونههای بخش زمینشناسی موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز غنیتر شده است.
وی ادامه داد: این اقدام ارزشمند با همکاری مهندس فرهاد کریمی (کارمند رسمی شرکت نفت اهواز)، مهندس هوشنگ دشتبان (بازنشسته معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران) و مجتمع مس شهربابک به انجام رسیده است.
رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز توضیح داد: مهندس فرهاد کریمی که سالهاست همکاری مستمر و ارزشمندی با این موزه دارد؛ در این مرحله، نمونهی کانیهای کمیاب و ارزشمندی همچون: زبرجد افغانستان، زمرد پنجشیر پاکستان، آکوامارین و تورمالین پاکستان، ولفنیت احمدآباد یزد، مالاکیت دامغان، آراگونیت طلایی استان مرکزی، ژئود کوارتز و گارنت کرمان را به مجموعه موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز اهدا کرد.
مؤمنزاده گفت: مجتمع مس شهر بابک نیز پس از بازدید جمعی از مهندسان خود از بخش زمینشناسی موزه و مشاهده ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش، ضمن اعلام رضایت از سطح علمی و نمایشی موزه، با اهدای مجموعهای از کانیهای کمنظیر معدن خود از جمله بلور پیریت، برنایت، مالاکیت و کلکوپیریت، بر ارزش علمی گنجینهی زمینشناسی موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز افزود.
وی ادامه داد: مهندس هوشنگ دشتبان، پیشکسوت برجسته زمینشناسی نیز، نمونههای فسیلی ارزشمندی شامل یک فسیل توتیای دریایی بزرگ، یک فسیل دوکفهای بزرگ و دو نمونه فسیل دوکفهای چندتایی به بخش زمین شناسی موزه اهدا نموده است.
بهگفتهی رئیس موزه تاریخ طبیعی، مهندس هوشنگ دشتبان که دانشآموخته زمینشناسی دانشگاه تهران و بازنشسته معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است، از سال ۱۳۶۲ تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نمونه فسیل را در مجموعه شخصی خودگردآوری نموده و سابقه همکاری مستمر و ارزشمندی با دانشگاههای معتبری از جمله شهید چمران اهواز، بیرجند، دامغان و زنجان در زمینه جمعآوری، شناسایی و غنیسازی مجموعههای فسیلی بیمهرگان دارد. ایشان، به دعوت دکتر فقیه، رئیس بخش علومزمین دانشگاه شیراز، در خردادماه ۱۴۰۴ بهمدت سه روز بهصورت تماموقت در موزه حضور یافته و تمامی نمونه فسیلهای بیمهرگان بخش زمینشناسی موزه را مورد بازبینی و بازنگری تخصصی قرار داد.
مؤمنزاده بیان کرد: چشمانداز آینده در ادامهی این همکاریهای پُربار، «احداث نخستین موزه تخصصی فسیلشناسی ایران در بخش زمینشناسی موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز» است که ازسوی مهندس هوشنگ دشتبان پیشنهاد شده است و هماکنون مراحل اداری آن، در دست پیگیری و اقدام است و درصورت تحققیافتن، افقهای تازهای برای ارتقای جایگاه ملی این مجموعه و تبدیل آن به قطب فسیلشناسی کشور خواهد گشود.
وی اعلام کرد: این نمونههای ارزشمند هماکنون به همراه کارت شناسایی مربوطه، در ویترینهای این بخش در معرض دید عموم علاقهمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.
رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز، در پایان ضمن قدردانی از اهداکنندگان اظهار کرد: اهداها و همکاریهای تخصصی با موزه، گام مهمی درجهت پشتیبانی از پژوهشهای دانشجویی، معرفی گنجینههای طبیعی ایرانزمین و تقویت زیرساختهای علمی کشور به شمار میرود.