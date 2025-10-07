به گزارش ایلنا، عبدالصالح رستم‌زاده امروز ١۵ مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت جمعیتی و کمبود فضای سبز در منطقه، افزود: این منطقه با وسعت تقریبی ١٣ هزار هکتار، دارای ٣ هزار هکتار اراضی خدماتی و جمعیتی بالغ‌بر ١۵٠ هزار نفر است. در‌حالی‌که فضای سبز موجود کمتر از ۲۸ هکتار است و ساکنان مجبور به مراجعه به فضا‌های عمومی محدود برای استفاده از خدمات شهری بودند.

شهردار منطقه ۹ گفت: یکی از اولویت‌های ما، بهره‌گیری از ظرفیت رودخانه چنارراهدار و پیرامون آن بود. مطالعات فاز صفر انجام شد تا فضای حدود ۲۴۰ هکتاری با طراحی بانک‌های موضوعی از حوزه گردشگری تا علم و فناوری به یک پارک شهری و فراشهری تبدیل شود.

وی در ادامه به جزئیات پروژه‌های اجرا شده اشاره کرد: فاز اول این پروژه شامل بوستان طلائیه به مساحت تقریبی ۳۵ هزار متر‌مربع با اعتبار ۶۲۵ میلیارد تومان آغاز شده و تاکنون مراحل ساخت بانک‌های تخصصی کودک، خانواده و سایر فضا‌های عمومی با مجموع مساحت بیش از ۱۳۶ هزار متر‌مربع و اعتبار نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

شهردار منطقه ۹ همچنین به احداث پارک‌های محلی اشاره کرد و گفت: برای شهرک زیتون، شهرک رضوان و سایر محلات، پروژه‌های توسعه فضای سبز در دستور کار قرار‌گرفته و اجرای آنها آغاز شده است.

در حوزه زیرساخت‌های عمرانی و معابر شهری، وی اعلام کرد: در شش ماهه اول امسال بیش از ۱۸۰ هزار متر‌مربع عملیات آسفالت و روکش انجام شد و با‌توجه‌به نزدیک شدن به فصل سرد، برنامه‌ریزی برای تسریع اجرای پروژه‌ها ادامه‌دارد. همچنین شبکه فاضلاب در شهرک زیتون با پیشرفت ۳۵ هزار متر، به زودی تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه ۹ درباره پروژه‌های لوله‌گذاری و دفع آب‌های سطحی بیان کرد: با هدف پیشگیری از مشکلات ناشی از بارندگی، پروژه‌های لوله‌گذاری در بلوار خرمشهر، خیابان پوربهمن و برخی محلات دیگر آغاز شده و درصد پیشرفت فیزیکی آنها بین ۸۱ تا ۸۵ درصد است.

وی در زمینه ایمن‌سازی معابر تاکید کرد: برای خیابان‌ها و کوچه‌هایی که در معرض پرتگاه، رودخانه یا دیوار‌های خاکی بودند، بیش از ۵۵ میلیارد تومان هزینه احداث دیوار‌های سنگی و ایمن‌سازی معابر صرف شده است.

در حوزه خدمات شهری و محرومیت‌زدایی، شهردار منطقه ۹ گفت: شبکه آب، مخازن ذخیره و سیستم آبیاری فضای سبز در حال تکمیل است. بیش از ۵۹۸۰ سرویس تانکر آب‌برای آبیاری فضای سبز فعال شده و عملیات پاکسازی و کاشت درخت نیز ادامه‌دارد.

وی همچنین به پروژه‌های فرهنگی و ورزشی اشاره کرد: ساخت فرهنگسرا‌های تخصصی کودک و سالن‌های ورزشی در محلات شهرک سامان، سا و شهرک‌های هدف محرومیت‌زدایی در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری صرف این پروژه‌ها شده است.

رستم‌زاده اعلام کرد: سال ۱۴۰۴، با اختصاص اعتبار حدود ۱۱۵ میلیارد تومان، پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و خدمات شهری در چهار مرحله ادامه خواهد یافت. هدف ما ایجاد رفاه و دسترسی مناسب برای تمامی شهروندان منطقه است و برنامه‌های شهرسازی و عمرانی با پیگیری مستمر و همکاری سایر دستگاه‌ها پیش می‌رود.

محرومیت نقطه مقابل نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

رئیس کمیته محرومیت‌زدایی شورای شهر شیراز نیز در این نشست خاطرنشان کرد: یکی از بزرگواران طی ماه‌های گذشته انتقاداتی به نوع ارتباط مدیر منطقه با رسانه‌ها داشتند، اما من معتقدم در حال حاضر در منطقه نه یک مدیریت مدبرانه وجود دارد. مدیریتی که نوع فعالیت‌ها، پروژه‌ها و نگاهش به منطقه، خانواده‌محور است.

سیده مریم حسینی افزود: هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما در آن مسیر به‌صورت محکم و هدفمند گام برداشته می‌شود. شفافیتی که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد کاملا مشهود است و بر اساس نیاز و تفکر مدبرانه، پروژه‌ها طراحی و تصمیم‌گیری می‌شود.

ناظر شورای شهر در‌در منطقه ۹ شهرداری شیراز ادامه داد: دغدغه منطقه برای توسعه فضای سبز و تامین آب و مخازن در کل مناطق شهر، از نشانه‌های سیاست‌گذاری هوشمندانه است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت رسانه در فرآیند محرومیت‌زدایی گفت: می‌خواهم در مورد محرومیت‌زدایی و نگاه و قلم و تفکر شما بزرگواران نکاتی را عرض کنم؛ در جامعه امروز، برای آنکه بد‌انیم در حوزه محرومیت‌زدایی چه اقداماتی انجام شده، باید سراغ رسانه برویم.

وی اظهار داشت: نوع پیام رسانه‌ها و تاثیر آن بر مخاطبان بسیار اهمیت دارد. محرومیت تنها یک ناتوانی انسانی یا عدم برخورداری از فرصت‌ها نیست، بلکه نقطه مقابل آن نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اگر رسانه‌ها محرومیت‌زدایی را جدی نگیرند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باید باور داشته باشیم که محرومیت بیش از آنکه یک پدیده فردی باشد، یک پدیده اجتماعی است.

وی افزود: مدیران ما در گذشته در این زمینه اشتباهاتی داشتند و اکنون باید دید آیا رسانه نیز در کنار مدیران در اصلاح مسیر گام برمی‌دارد یا خیر.

