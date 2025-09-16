آزادی ۶ زندانی واجد شرایط در شیراز

به گزارش ایلنا، آیین آزادی این زندانیان با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئولین بانک رفاه استان، مدیر و مسئولین زندان مرکزی شیراز و مسئولین اداره کل زندان‌ها برگزار شد.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فارس، با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی زندان‌ها گفت: به برکت جمهوری اسلامی، علاوه بر نگهداری زندانیان بر اساس احکام قضایی، برنامه‌های علمی-آموزشی و تربیتی با هدف احیای کرامت، اصلاح رفتار و اندیشه مجرمانه آنان اجرا می‌شود تا به جامعه بازگشت سعادتمندانه داشته باشند و مجدداً به زندان بازنگردند.

محسن انصاری، افزود: بیش از ۱۵۰۰ زندانی استان حافظ قرآن کریم هستند، بیش از ۵۵۰۰ نفر در حوزه اشتغال مولد و صنعت‌محور فعالیت دارند و افزون بر ۷۰۰۰ نفر نیز تحت آموزش‌های فنی و مهارتی با محوریت سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی قرار دارند که علاوه بر دریافت گواهی رسمی، از امتیازات آن ضمن حبس و پس از آزادی بهره‌مند می‌شوند.

انصاری همت ستودنی کارکنان بانک رفاه فارس را اقدامی فراتر از آزادی یک نفر دانست و تأکید کرد: خانواده و بستگان زندانیان نیز از مشکلات ناشی از نبود سرپرست رهایی می‌یابند.

مدیرعامل شعب بانک رفاه استان فارس نیز با بیان اینکه این اقدام لطف خدا بود، گفت: نقش زندان در تأمین امنیت جامعه و فراهم کردن زیرساخت توسعه، از طریق نگهداری هدفمند، آموزش، اصلاح و تربیت زندانیان بسیار مهم است و از مسئولین و کارکنان مجموعه زندان‌ها قدردانی می‌کنیم.

علیرضا رستم زادگان در جمع زندانیان آزادشده آرزو کرد که آنان از فرصت بازگشت به جامعه برای زندگی سعادتمندانه و تلاش برای جلوگیری از عود جرم استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت اجتماعی تأکید کرد و از زندانیان خواست به شکرانه آزادی، راهنمای دیگران برای پیشگیری از جرم و هنجارشکنی در جامعه باشند.

مدیرعامل بانک رفاه استان فارس افزود: این پویش برای آزادسازی زندانیان واجد شرایط و جرائم غیرعمد در مناسبت‌های مختلف تکرار خواهد شد. همچنین مدیرعامل و مسئولین بانک در بازدید از مجتمع فرهنگی و آموزشی زندان عادل‌آباد شیراز با اقدامات علمی، کارشناسی و برنامه‌های اصلاح و تربیت و توانمندسازی زندانیان آشنا شدند.

به گفته رییس مرکز خدمات اقدامات حمایتی و خدمات اجتماعی اداره کل زندان‌های استان فارس، کارکنان بانک رفاه استان در این پویش انسان‌دوستانه مبلغ ۲ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان تأمین کردند.

مصطفی فیاض‌بخش اعلام کرد : در مرحله نخست، شش زندانی واجد شرایط با بدهی کل ۱۵۰ میلیون تومان انتخاب شدند که پس از پیگیری مددکاری و برقراری جلسات صلح و سازش، ۶۴ میلیون تومان از بدهی آنان بخشیده شد و مابقی از محل کمک‌های کارکنان بانک تأمین شد.

وی گفت: پرونده تعدادی دیگر از زندانیان نیز در دست پیگیری است تا در مرحله دوم این پویش، آزادی آنان نیز فراهم شود.

انتهای پیام/