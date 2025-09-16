خبرگزاری کار ایران
به همت کارکنان بانک رفاه فارس انجام شد؛

آزادی ۶ زندانی واجد شرایط در شیراز

کد خبر : 1686681
در پویش «به عشق محمد(ص) آزاد می‌کنم»، بانک رفاه استان فارس با استفاده از کمک‌های جمع‌آوری‌شده توسط کارکنان خود، زمینه آزادی شش زندانی واجد شرایط را از زندان مرکزی شیراز فراهم کرد.

به گزارش ایلنا، آیین آزادی این زندانیان با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئولین بانک رفاه استان، مدیر و مسئولین زندان مرکزی شیراز و مسئولین اداره کل زندان‌ها برگزار شد.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فارس، با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی زندان‌ها گفت: به برکت جمهوری اسلامی، علاوه بر نگهداری زندانیان بر اساس احکام قضایی، برنامه‌های علمی-آموزشی و تربیتی با هدف احیای کرامت، اصلاح رفتار و اندیشه مجرمانه آنان اجرا می‌شود تا به جامعه بازگشت سعادتمندانه داشته باشند و مجدداً به زندان بازنگردند.

 محسن انصاری، افزود: بیش از ۱۵۰۰ زندانی استان حافظ قرآن کریم هستند، بیش از ۵۵۰۰ نفر در حوزه اشتغال مولد و صنعت‌محور فعالیت دارند و افزون بر ۷۰۰۰ نفر نیز تحت آموزش‌های فنی و مهارتی با محوریت سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی قرار دارند که علاوه بر دریافت گواهی رسمی، از امتیازات آن ضمن حبس و پس از آزادی بهره‌مند می‌شوند.

انصاری همت ستودنی کارکنان بانک رفاه فارس را اقدامی فراتر از آزادی یک نفر دانست و تأکید کرد: خانواده و بستگان زندانیان نیز از مشکلات ناشی از نبود سرپرست رهایی می‌یابند.

مدیرعامل شعب بانک رفاه استان فارس نیز با بیان اینکه این اقدام لطف خدا بود، گفت: نقش زندان در تأمین امنیت جامعه و فراهم کردن زیرساخت توسعه، از طریق نگهداری هدفمند، آموزش، اصلاح و تربیت زندانیان بسیار مهم است و از مسئولین و کارکنان مجموعه زندان‌ها قدردانی می‌کنیم.

علیرضا رستم زادگان در جمع زندانیان آزادشده آرزو کرد که آنان از فرصت بازگشت به جامعه برای زندگی سعادتمندانه و تلاش برای جلوگیری از عود جرم استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت اجتماعی تأکید کرد و از زندانیان خواست به شکرانه آزادی، راهنمای دیگران برای پیشگیری از جرم و هنجارشکنی در جامعه باشند.

مدیرعامل بانک رفاه استان فارس افزود: این پویش برای آزادسازی زندانیان واجد شرایط و جرائم غیرعمد در مناسبت‌های مختلف تکرار خواهد شد. همچنین مدیرعامل و مسئولین بانک در بازدید از مجتمع فرهنگی و آموزشی زندان عادل‌آباد شیراز با اقدامات علمی، کارشناسی و برنامه‌های اصلاح و تربیت و توانمندسازی زندانیان آشنا شدند.

به گفته رییس مرکز خدمات اقدامات حمایتی و خدمات اجتماعی اداره کل زندان‌های استان فارس، کارکنان بانک رفاه استان در این پویش انسان‌دوستانه مبلغ ۲ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان تأمین کردند.

مصطفی فیاض‌بخش اعلام کرد : در مرحله نخست، شش زندانی واجد شرایط با بدهی کل ۱۵۰ میلیون تومان انتخاب شدند که پس از پیگیری مددکاری و برقراری جلسات صلح و سازش، ۶۴ میلیون تومان از بدهی آنان بخشیده شد و مابقی از محل کمک‌های کارکنان بانک تأمین شد.

وی گفت: پرونده تعدادی دیگر از زندانیان نیز در دست پیگیری است تا در مرحله دوم این پویش، آزادی آنان نیز فراهم شود.

