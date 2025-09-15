شهردار منطقه یک شیراز خبرداد؛
تعامل با مالکین و میراث فرهنگی برای تبدیل باغ ها به فضای سبز و اتصال به پارک بعثت
زیباسازی شهری و دیوارنگاریهای فرهنگی در منطقه یک تقویت می شود
شهردار منطقه یک شیراز، با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه صدور پروانه، پایان کار، پروژههای عمرانی، فضای سبز و خدمات شهری گفت: این منطقه به عنوان قدیمیترین و درآمدزاترین بخش شیراز، همواره مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سارا قائدی امروز ٢٤ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته حدود ۶۰۰ پروانه صادر و ۷۸۰ پایان کار تکمیل شده است، افزود: کمیسیون ماده ۵ به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و تلاش میکند تصمیمهای عادلانه و شفاف برای شهروندان اتخاذ شود. او تأکید کرد که پاسخگویی به استعلامات نیز در اولویت قرار دارد و حدود ۱۳۰۰ استعلام سال گذشته به شهروندان ارائه شده است.
شهردار منطقه یک شیراز با اشاره به اینکه جمعیت رسمی این منطقه ۱۵۷ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده شهروندان در مراکز اداری، درمانی و تجاری، تقریباً سه چهارم جمعیت شیراز در طول روز در این منطقه تردد دارند و این موضوع موجب افزایش ترافیک و نیاز به برنامهریزی دقیق در حوزه حمل و نقل و زیرساختها شده است.
وی افزود: منطقه یک شیراز میزبان بیمارستانهای نمازی، خلیلی و چند بیمارستان خصوصی بزرگ، دانشگاه شیراز و بسیاری از ادارات دولتی است و بنابراین مدیریت خدمات شهری در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
توجه ویژه به فضای سبز و گردشگری
قائدی درباره فضای سبز منطقه اظهار کرد: منطقه یک پس از باغ جنت، دومین فضای سبز بزرگ شیراز را در اختیار دارد.
وی پارک آزادی را قدیمیترین پارک عمومی منطقه خواند و افزود: شهرداری تلاش میکند نه تنها از فضای سبز موجود کاسته نشود بلکه وسعت آن نیز افزایش یابد.
شهردار منطقه یک شیراز به محورهای تاریخی و گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: خیابان ارم و باغ ارم با نورپردازی، کفسازی و زیباسازی، مکانهای جذابی برای شهروندان و گردشگران هستند. همچنین باغ تاریخی عفیفآباد و پارک بعثت در برنامه توسعه و افزایش فضای سبز منطقه قرار دارند.
پروژههای محرومیتزدایی و بهبود محلهها
قائدی با اشاره به اقدامات محرومیتزدایی در محلههای مختلف گفت: با وجود اینکه منطقه یک عمدتاً برخوردار است، برخی محلهها نیازمند توجه ویژه هستند. در محله ابیوردی به دلیل شیبهای تند، لولهگذاری برای جمعآوری آبهای سطحی انجام شده و در سال جدید پروژه لولهگذاری خیابان سوم خرداد ادامه خواهد یافت. همچنین با تملک چندین پلاک، گذرهای باریک باز شده تا دسترسی آسانتر برای امدادرسانی و تردد شهروندان فراهم شود.
وی درباره محله محمودیه توضیح داد: شهرداری اقدام به مرمت مسجد قدیمی، روکش آسفالت گذرها و اجرای لولهگذاری بزرگ با اعتبار بیش از ۴۳ میلیارد تومان کرده است تا مشکلات ناشی از سرریز آبهای کوهسار کاهش یابد.
شهردار منطقه یک شیراز همچنین به اقدامات فرهنگی اشاره کرد و گفت: قبل از نوروز، دیوارنگاریهایی با اشعار سعدی و حافظ در سطح منطقه انجام شد تا فرهنگ و ادبیات ایرانی به شهر بازگردد و زیبایی محیط شهری ارتقا یابد.
صدور پروانه، پایان کار و پاسخ به استعلامات
قائدی با تاکید بر اینکه صدور پروانه، پایان کار و پاسخ به استعلامات از اولویتهای اصلی شهرداری منطقه یک است ، افزود: در ۸ ماه گذشته حداقل مجوز قطع درختان با ارزش صادر شده و برای حفظ درختان امتیازاتی به مالکین داده شده است. همکاری شهروندان نقش مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز داشته است.
شهردار منطقه یک شیراز با بیان اینکه منطقه یک بیشترین اجرای مصوبات ترافیکی را داشته است، گفت: بیش از ۷۰ درصد پروژههای مصوب شورای ترافیک اجرا شده و اقدامات شامل نصب تجهیزات ترافیکی، اصلاح دوربرگردانها و مرمت جداکنندههای پلاستیکی در محورهای پرتردد بوده است.
قائدی ادامه داد: شهرداری با تملک زمینهای مقابل بیمارستان فرهمندفر و رحمتآباد و خرید پنج پلاک، در حال احداث پارکینگ طبقاتی است تا بخشی از مشکلات پارکینگ منطقه رفع شود.
وی تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و پاکیزگی توسط شهروندان در فصل بارندگی برای جلوگیری از آبگرفتگیهای موضعی ضروری است و اقدامات لایروبی کانالها، جداول و چاه پمپها بیش از ۹۰ درصد انجام شده است.
پروژههای عمرانی و حفاظت از بافت تاریخی
قائدی با اشاره به محدودیت زمین خالی در منطقه گفت: پروژههای عمرانی عمدتاً معطوف به خدمات رفاهی، مرمت بافتهای قدیمی و بهبود دسترسی شهروندان است.شهرداری دارای ۳۵ پمپ فعال برای مدیریت آبهای سطحی است.
شهردار منطقه یک شیراز به ایجاد فضاهای سبز جدید نیز اشاره کرد و گفت: تعامل با مالکین و میراث فرهنگی برای تبدیل باغات به فضای سبز عمومی و اتصال آنها به پارک بعثت در دستور کار است. همچنین کاشت گلهای فصلی و دیوارنگاری با اشعار شاعران بزرگ ایرانی در سطح منطقه انجام شده است.
اقدامات درآمدزا و بودجه منطقه
وی درباره منابع درآمدی منطقه یک گفت که با توجه به قیمت بالای املاک و اهمیت منطقه، بیشترین عوارض شهرداری از این منطقه دریافت میشود و این عوارض بر اساس قیمت منطقهبندی عادلانه تعیین شده است.
قائدی یادآور شد: بودجه مصوب شهرداری منطقه یک در سال جاری ۴۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که تا پایان موج پنجم نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان جذب و عملکرد قطعی داشته است.
شهردار منطقه یک شیراز به پروژه بزرگ لولهگذاری مسیر کوهسار تا چمران اشاره کرد که شامل نصب یکهزار و ۴۰۰ متر لوله ۱۲۰۰، ۶۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری است. این پروژه علاوه بر جمعآوری آبهای سطحی، نقش مهمی در محرومیتزدایی و کاهش مشکلات شهری دارد.
وی افزود: پنج پمپ جدید احداث و پنج پمپ قدیمی بهسازی شدهاند و اصلاح آبخور درختان و بهسازی فضای سبز در بلوارهای چمران و پاسداران ادامه دارد.
توسعه پارکها، پاکت پارکها و خدمات شهری
قائدی با بیان اینکه شهرداری منطقه یک در حال احداث پاکت پارکها و بهرهبرداری از فضاهای کوچک شهری برای ایجاد محیطهای آرامشبخش است، گفت: یکی از پارکهای شاخص بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال افتتاح خواهد شد. طراحی این پارکها با کمترین دستدرازی به طبیعت و توجه به توپوگرافی محل انجام شده است.
وی به اقدامات دیگر در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و افزود بازسازی و بهسازی پیادهروها، اصلاح روشنایی، نصب مبلمان شهری، بهسازی آبنماها و ایمنسازی دیوارههای خطرآفرین از جمله اقدامات شاخص شهرداری است. محورهای مهمی مانند بلوار چمران، خیابان آزادی و بلوار پاسداران مورد بهسازی و نوسازی قرار گرفتهاند.
شهردار منطقه یک شیراز تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری ارتقای کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست و بهبود منظر شهری است.
وی افزود: همکاری شهروندان، مالکین، رسانهها و سازمانهای مختلف، پروژههای عمرانی، فضای سبز، ترافیک و خدمات شهری با کیفیت به اجرا در میآیند و رضایت شهروندان جلب خواهد شد.
قائدی در پایان اظهار کرد: تلاش ما معطوف به رفاه، امنیت، زیبایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و پروژههای عمرانی، فضای سبز، نگهداری بافت تاریخی و اقدامات فرهنگی و گردشگری ادامه خواهد یافت تا منطقه یک شیراز الگویی موفق در مدیریت شهری برای سایر مناطق باشد.