قیر با کیفیت مورد نیاز شهرداری های فارس تامین می شود

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس هدف از امضای این تفاهم نامه را تامین قیر با کیفیت و مورد نیاز شهرداری این استان برای آسفالت معابر اعلام و گفت: این تفاهم نامه با توجه به وظایف ذاتی سازمان همیاری شهرداری‌های استان و برای کمک و همکاری با شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله پروژه‌های آسفالت به امضاء رسید.

ابراهیم صبوری با اشاره به تجربه و دانش فنی شرکت نفت پاسارگاد در تولید قیر باکیفیت، ابرازداشت: بدون شک تأمین و بکارگیری قیر باکیفیت‌، به افزایش عمر آسفالت در شهرها و کاهش هزینه‌های تولید این محصول توسط شهرداری ها کمک می کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس تناژ اولیه برای انعقاد این تفاهم نامه را بالغ بر ۵۰ هزار تن قیر اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان قیر باید ظرف یکسال پیش رو تولید و تحویل داده شود؛ البته ۵۰ هزار تن پیش‌بینی اولیه است و بسته به تعداد پروژه‌ها و تأمین مالی شهرداری‌ها، می‌تواند افزایش یا کاهش داشته باشد.

به گفته صبوری، شرکت نفت پاسارگاد توانایی تأمین حجم بیشتری از قیر مورد نیاز شهرداری های استان را هم دارد.

وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت قیر باعث شده تا اکثر شهرداری ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خرید قیر با چالش های جدی مواجه باشند، در این شرایط تامین مالی این طرح چگونه انجام خواهد شد، بیان داشت: سازمان همیاری ها تمهیداتی اندیشیده تا با همکاری بانک شهر، این مشکل را برطرف و بخشی از کار را از طریق تهاتر انجام دهد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس با بیان اینکه پرداخت نقدی یکی از شروط معامله با شرکت های بورسی همچون نفت پاسارگاد می باشد؛ اظهارداشت: امیدواریم به واسطه تسهیلاتی که از بانک شهر اخذ می شود بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

صبوری با اذعان براینکه شرایط اقتصادی دشوار و رکود بازار مسکن، درآمد شهرداری‌ها را به شدت کاهش و حتی به سمت صفر میل داده است، گفت: در این شرایط تامین قیر با تخفیف جزئی و امکان تهاتر خود نوعی یارانه بزرگ محسوب می‌شود، به‌ویژه برای شهرداری شیراز که حجم بالایی از آسفالت را نیاز دارد.

به گفته وی، استفاده از قیرهای پیشرفته مانند PG Plus یا قیرهای پلیمری که علی رغم اجرا با لایه ای نازک‌تر نسبت به محصولات مشابه، دوام و عمر بیشتری دارند، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش طول عمر آسفالت کمک کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس با اشاره به جلسات مشترک با شهرداران شهرهای مختلف استان گفت: بررسی ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مشکلات شهرها به مقوله پسماند و آسفالت مربوط می شود و اگر این دو مسئله به‌خوبی مدیریت شود، بخش عمده ای از مشکلات شهری حل می‌شود.

صبوری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه همه شهرها، حتی شهرهای کوچک، برای آسفالت مطالبه دارند، ابرازداشت: با این حال چالش اصلی همچنان تأمین مالی است.

به گفته وی، در شهرهای بزرگی مانند شیراز، تهاتر املاک امکان‌پذیر است، اما در شهرهای کوچک این موضوع دشوار است، با این حال تلاش می‌کنیم با همکاری بانک شهر و دیگر نهادها، این مشکلات را برطرف کنیم.

تامین بالاترین کیفیت قیر، نیاز اصلی حوزه راه‌سازی کشور

امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد نیز طی سخنانی از این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر در ایران و خاورمیانه یاد کرد و گفت: تولید قیر در شرکت نفت پاسارگاد بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت دارای شش مجتمع تولیدی در شهرهای تهران، اراک، شیراز، بندرعباس، آبادان و تبریز و همچنین دو پورت صادراتی اختصاصی در بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی است، ابرازداشت: نفت پاسارگاد به عنوان قدیمی‌ترین تولیدکننده قیر در کشور شناخته می شود و با ارائه بالاترین کیفیت قیر، نیاز اصلی حوزه راه‌سازی کشور را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد همچنین از این شرکت به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی قیر ایران به مقاصد شرق آسیا، چین، آفریقا و سایر نقاط جهان یاد کرد و گفت: تولید و صادرات انواع قیرهای اصلاح‌شده و عملکردی از جمله گریدهای PG 70-22 و VG-22، انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله علمی پژوهشی و ۳ جلد کتاب در حوزه نوآوری و فناوری محصولات قیری و بومی‌سازی تولید قیرهای خاص فرودگاهی برای مناطق سردسیر همچون کرمانشاه، از جمله دستاوردهای برجسته این شرکت می باشد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد مالی این شرکت در سال ۱۴۰۳ را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت نفت پاسارگاد درآمدی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان و سود خالص یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در کارنامه مالی خود ثبت کرده است.

به گفته وی، در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز مبلغ ۴۸۸ میلیارد تومان سود خالص و درآمد ۵۸ همتی ثبت شده که به ترتیب نشان دهنده رشد ۲۷ درصدی و ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد در بخش دیگری از سخنانش از نوآوری در تسویه معاملات صادراتی خبر داد و گفت: این شرکت به عنوان پیشران در تسویه دلاری معاملات قیر صادراتی در رینگ صادراتی بورس کالا، گامی مؤثر در شفاف‌سازی حوزه صادرات قیر برداشته است.

باقری این اقدام را زمینه ساز تقویت اقتصاد کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: شرکت نفت پاسارگاد، با سهامداری «وزارت کار، مجموعه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین» مصمم است با عملکرد شفاف، نقشی ویژه‌ در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.

مصالح باکیفیت و روش‌های اجرایی مناسب ضروری است

گفتنی است محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز طی سخنانی در حاشیه این همایش گفت: استان فارس دارای ۲۳ هزار کیلومتر راه می باشد که تقریباً ۱۰ درصد راه‌های کشور را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به عمر مفید دو تا پنج ساله جاده‌ها در ایران و تاکید براینکه این میزان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است، ابرازداشت: بی شک دوران استفاده از قیرهای معمولی به سر آمده و استفاده از مصالح باکیفیت و روش‌های اجرایی مناسب امری ضروری است.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر، عمر مفید جاده‌ها به دلیل استفاده از مصالح باکیفیت و اجرای استاندارد، حداقل سه برابر ایران است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در این حوزه گفت: شرکت نفت پاسارگاد شیراز قیرهای جدید PG Plus را ارائه کرده که با فرمولاسیون پیشرفته، قابلیت سازگاری با شرایط آب‌وهوایی و انواع مختلف راه‌ها را دارد.

به گفته عبدالهی، این قیرها مقاومت بالاتری دارند و می‌توانند به‌طور مؤثری در کارخانجات آسفالت مورد استفاده قرار گیرند.

وی با بیان اینکه تولید قیر شرکت نفت پاسارگاد شیراز می‌تواند نیاز سالانه استان فارس -که حدود ۵۰ هزار تن است- را به‌طور کامل تأمین کند؛ اظهارداشت: با استفاده از قیرهای PG Plus، همراه با زیرسازی مناسب و اجرای استاندارد، عمر مفید جاده‌های استان به‌صورت قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۵ سال خواهد رسید که با استانداردهای جهانی برابری می‌کند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه امضای این تفاهم نامه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: تولید قیر مقاوم و پایدار در شرکت نفت پاسارگاد کار ارزشمندی است که با بکارگیری آن می توان هزینه تمام شده احداث راه ها و همچنین حفظ و نگهداری جاده ها را کاهش داد.

خاطرنشان می شود نخستین همایش تخصصی «رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیر +PG» به میزبانی نفت پاسارگاد و با حضور مدیران و کارشناسان عمرانی فارس و استان‌های همجوار و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان راهداری و همیاری شهرداری‌ها، در شیراز برگزار شد. این همایش با هدف ارتقای کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی و بهینه‌سازی عملکرد آن در شرایط اقلیمی و ترافیکی مختلف، بستری مناسب برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تولید و کاربرد قیر بوده است.

