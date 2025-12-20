خبرگزاری کار ایران
پیام قدردانی دکتر عبدعلی ناصری

پیام قدردانی دکتر عبدعلی ناصری
به گزارش ایلنا: اکنون که توفیق خدمت در مجموعه بزرگ و راهبردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به پایان رسید، بر خود فرض می‌دانم با نهایت احترام و امتنان، از همراهی صمیمانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همه شما عزیزان قدردانی کنم. آنچه در این سال‌ها رقم خورد، حاصل همدلی، تعهد حرفه‌ای و باور عمیق خانواده بزرگ توسعه نیشکر به کار، تولید و آبادانی بود؛ سرمایه‌ای گران‌بها که نام توسعه نیشکر را سرافراز نگاه داشت.

از مدیران عامل شرکت‌ها، معاونان و مدیران ستادی که با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه راهبردی مسیر تولید را هموار کردند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین قدردان کارگران سختکوشی هستم که با همت بلند و تلاش بی‌وقفه، بار اصلی تولید را بر دوش کشیدند و معنای واقعی کار جهادی را به زیباترین شکل ممکن به نمایش گذاشتند.

در این مسیر، بر خود لازم می‌دانم از همراهی و حمایت‌های ارزشمند نماینده محترم ولی‌فقیه در استان خوزستان، نمایندگان محترم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، علما و روحانیون معزز، نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، استانداران ادوار مختلف، مسئولان اجرایی استان خوزستان و نیز مدیران و مسئولان کشوری و لشکری که با نگاه دلسوزانه، حمایت‌های مؤثر و پشتیبانی‌های راهگشا، در پیشبرد اهداف، ثبات تولید و توسعه صنعت نیشکر همراه و یاور این مجموعه صنعتی بودند، صمیمانه و صادقانه قدردانی و تشکر کنم. بی‌تردید بخش مهمی از توفیقات این دوره، مرهون این هم‌افزایی، تعامل سازنده و اعتماد متقابل بوده است.

بی‌شک، دستاوردهای این دوره، به‌ویژه در ثبت رکوردهای تولید و عبور از شرایط پیچیده و حساس اقتصادی، حاصل تلاش جمعی، صبوری، ایستادگی و ایمان به توان داخلی بود. برای همه شما عزیزان، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و استمرار خدمت صادقانه به مردم و کشور عزیزمان ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و امیدوارم مسیر پیش‌روی توسعه نیشکر، همواره با خرد جمعی، اخلاق حرفه‌ای و روحیه همدلی روشن و پایدار بماند.


با سپاس و احترام

عبدعلی ناصری

 

 

 

انتهای پیام/
