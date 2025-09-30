خبرگزاری کار ایران
عکاسان کشوری از ظرفیت‌های صنعت نیشکر بازدید کردند

عکاسان کشوری از ظرفیت‌های صنعت نیشکر بازدید کردند
کد خبر : 1693493
تور بازدید جمعی از عکاسان برجسته کشور از بخش‌های مختلف کشت و صنعت میرزا کوچک خان برگزار شد. در این برنامه، فرهاد سلیمانی، سعید فرجی و فاطمه دولت‌آبادی، از اساتید و چهره‌های شاخص حوزه عکاسی، با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت نیشکر در خوزستان آشنا شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی،این بازدید در قالب برنامه‌های جنبی پنجمین جشنواره ملی «شکرستان» و پنجمین جشنواره عکاسی «قاب سبز» انجام گرفت.

جشنواره قاب سبز اخیراً با انتشار فراخوانی از همه عکاسان کشور دعوت کرده است تا آثار خود را از ظرفیت‌ها و جلوه‌های صنعت نیشکر برای شرکت در این رویداد به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در جریان این تور، سعید باوی، رئیس آزمایشگاه و کنترل کیفیت کشت و صنعت میرزا کوچک خان، ضمن ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه و توانمندی‌های این مجموعه، یادآور شد: اراضی فعلی این کشت و صنعت در دوران دفاع مقدس بخشی از صحنه‌های عملیات بیت‌المقدس بود که پس از پایان جنگ تحمیلی، به مزارع نیشکر تبدیل شد و امروز به یکی از قطب‌های تولید شکر کشور بدل شده است.

 

