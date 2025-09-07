بزرگترین رویداد ورزشی نیشکر به ایستگاه پایانی رسید
جشنواره ورزشی ـ فرهنگی کارکنان و خانوادههای نیشکری با حضور ۹۱۰ ورزشکار در رشتههای مختلف به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این جشنواره به مدت یک ماه ادامه داشت و در رشتههای آمادگی جسمانی، شنا، شطرنج و دارت ویژه بانوان و در رشتههای تنیس روی میز، دارت، شطرنج، شنا، فوتسال و والیبال ویژه آقایان برگزار شد.
حضور پرشور فرزندان کارکنان
فرزندان کارکنان نیز در سه رده سنی زیر ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۶ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال در بخش دختران و پسران حضور یافتند. رقابت بانوان نیز در هشت رده سنی پیگیری شد که با استقبال گسترده همراه بود.
اهدای ۳۳۰ مدال به برترینها
در مراسم اختتامیه، به ۳۳۰ ورزشکار برتر مدال و جوایز اهدا شد. در بخش آقایان، تیم شرکت کشت و صنعت میرزا کوچکخان مقام نخست را کسب کرد و تیمهای کشت و صنعت امیرکبیر و سدادفام نیشکر به ترتیب دوم و سوم شدند. در بخش بانوان نیز، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچکخان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و امیرکبیر و هفتتپه به ترتیب دوم و سوم شدند.
قدردانی مدیرعامل سدادفام نیشکر
مهندس علی مدحجاوی، مدیرعامل شرکت سدادفام نیشکر، در مراسم پایانی ضمن تبریک به ورزشکاران برتر، سطح برگزاری مسابقات را مطلوب توصیف کرد و از مدیریت ورزش شرکت به دلیل برنامهریزی و اجرای منظم رقابتها قدردانی نمود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده این جشنواره با حضور گستردهتر برگزار شود.
جمال فتاحی، مدیر امور ورزش شرکت سدادفام نیشکر نیز با اشاره به برگزاری این مسابقات دو بار در سال گفت: این جشنوارهها علاوه بر ایجاد نشاط در میان خانوادههای نیشکری، فرصتی برای کشف استعدادهای ورزشی فرزندان فراهم میکند و میتواند مسیر ورود آنان به ورزش حرفهای را هموار سازد.