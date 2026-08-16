مدیرعامل آبفا استان:
آب پایدار در راه 213 روستای سیستان وبلوچستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اجرای سه پروژه با برآورد اعتبار 2 همت در حوزه این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد سرگلزایی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، از اجرای سه پروژه با برآورد اعتبار 2000 میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژهها، زمینه تأمین پایدار آب شرب 213 روستای پاییندست سد پیشین فراهم میشود.
وی افزود: سه پروژه اجرایی برای تکمیل خط انتقال آب از سد پیشین تا بند شیرگواز به طول 54 کیلومتر با انواع لولههای فولادی و فایبرگلاس به قطر 800 و 1000 میلیمتر با هدف رفع مشکل تأمین آب 113 هزار نفر از جمعیت روستایی جنوب استان در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تأمین پایدار آب در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب است، افزود: در این چارچوب طرحهای متعددی در شهرستانهای مختلف استان در دست اجرا قرار دارد که بخشی از آنها به توسعه منابع پایدار و بخشی دیگر به تقویت شبکههای انتقال و توزیع اختصاص دارد.
سرگلزایی بیان کرد: در محدوده پاییندست سد پیشین، رفع مشکل تأمین آب شرب 213 روستا با جمعیت 113 هزار نفر در قالب سه پروژه دنبال میشود که عملیات اجرایی 2 پروژه آغاز شده و پیمانکار پروژه سوم نیز در مرحله انتخاب قرار دارد.
وی ادامه داد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سه پروژه حدود 2000 میلیارد تومان است و با تکمیل آنها، بخش قابل توجهی از روستاهای پاییندست سد پیشین از یک مسیر منسجم و پایدار برای تأمین آب برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: رویکرد اصلی در طرح آبرسانی از سد پیشین به مناطق پایین دست، گذار از تأمین مقطعی و منابع ناپایدار به سمت ایجاد زیرساختهای پایدار است که بتواند نیاز آبی مناطق روستایی را به صورت مستمر تأمین و منتقل کند؛ از این رو اجرای خطوط انتقال و تأسیسات وابسته در کنار توسعه شبکههای توزیع به صورت همزمان دنبال میشود.
سرگلزایی با اشاره به وضعیت آبرسانی در نوار ساحلی سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر تأمین آب برخی مناطق این محدوده از منابع موقت انجام میشود، اما در برنامه بلندمدت، انتقال آب از سد پیشین به مناطق هدف پیشبینی شده است تا وابستگی به منابع موقت کاهش یابد.
وی از پیشرفت حدود 30 درصدی خط انتقال آب نگور خبر داد و اظهار کرد: تکمیل خط انتقال آب نگور مطالبات مهم مردم منطقه است و عملیات اجرایی آن آغاز شده، در واقع خط انتقال آب نگور حدود 12 کیلومتر طول دارد و سه کیلومتر خطوط آنتنی نیز برای آن اجرا خواهد شد که تلاش میشود تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه خطوط انتقال به تنهایی هدف نهایی نیست و همزمان باید مخازن ذخیره، ایستگاههای پمپاژ و شبکههای توزیع نیز متناسب با ظرفیت خطوط تکمیل شوند تا امکان توزیع پایدار آب در میان جمعیت مناطق هدف فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت تأمین آب در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توسعه زیرساختهای جدید در کنار نگهداشت و بازسازی تأسیسات موجود دنبال میشود، زیرا افزایش پوشش شبکه بدون توجه به پایداری تأسیسات، پاسخگوی نیاز بلندمدت جمعیت نخواهد بود.
سرگلزایی افزود: در سالهای اخیر بخشی از طرحهای آبرسانی سیستان و بلوچستان با هدف کاهش تنش آبی و کاهش وابستگی به آبرسانی سیار اجرا شده و برنامهریزی برای تکمیل این روند تا پایان برنامه هفتم توسعه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: اولویت شرکت آب و فاضلاب، تأمین پایدار آب برای مناطق کمبرخوردار و ایجاد زیرساختهایی است که بتواند نیاز جمعیت فعلی و افزایش تقاضای سالهای آینده را پاسخ دهد؛ از این رو طرحهای انتقال آب از منابع پایدار، توسعه شبکه و تکمیل تأسیسات ذخیره و پمپاژ به صورت همزمان در دستور کار قرار دارد.