آخرین وضعیت پرونده تتلو

به گزارش ایلنا، مجید نقشی یکی از وکلای امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در اینستاگرام نوشت: "در مورد پرونده امیر تتلو مطلب جدیدی نیست. منتظر پاسخ عفو و نهایی شدن توسط رئیس محترم قوه قضاییه هستیم. امیدوارم در اولین فرصت عفو، اسم ایشان هم باشد.

بنده به نوبه خودم پیگیر پرونده هستم و دنبال می‌کنم. چون موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده، مصاحبه یا اطلاع‌رسانی نشده. به محض خبر جدید بیان میشه.

یا حق

۱۹ مرداد ۱۴۰۵"

پیش از این در ۲۳ تیرماه سال جاری عاطفه حاذق، دیگر وکیل امیرحسین مقصودلو (تتلو)، در گفت‌وگویی با تشریح آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت توبه تتلو در شعبه ششم کیفری احراز و به تأیید رئیس کل دادگستری رسیده، اما حدود ۹ تا ۱۰ ماه است که پرونده در انتظار تأیید رئیس قوه قضاییه مانده است.

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