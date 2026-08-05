به گزارش ایلنا، روابط، عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت، از ساعت ۹ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.

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