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انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی-صهیونی در شهرستان پاکدشت

انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی-صهیونی در شهرستان پاکدشت
کد خبر : 1822532
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روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از اجرای عملیات فنی برای انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد و از شهروندان خواست در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچ‌گونه نگرانی نکنند.

به گزارش ایلنا، روابط، عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت، از ساعت ۹ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، صورت می‌گیرد.

 این اطلاعیه می‌افزاید: احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.

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