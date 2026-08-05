انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی-صهیونی در شهرستان پاکدشت
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از اجرای عملیات فنی برای انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد و از شهروندان خواست در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچگونه نگرانی نکنند.
به گزارش ایلنا، روابط، عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت، از ساعت ۹ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، صورت میگیرد.
این اطلاعیه میافزاید: احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.