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رئیس ستاد مرکزی اربعین:

زائران در مسیر بازگشت با پلیس همکاری و مقررات ترافیکی را رعایت کنند

زائران در مسیر بازگشت با پلیس همکاری و مقررات ترافیکی را رعایت کنند
کد خبر : 1822364
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قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکز اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت کاملا مردمی است و دولت تنها وظیفه تسهیل‌گری را بر عهده دارد. پورجمشیدیان همچنین از زائران خواست در مسیر بازگشت با پلیس همکاری و مقررات ترافیکی را رعایت کنند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری ایلام، پورجمشیدیان معاون امنیتی – انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست ستاد اربعین استان ایلام با قدردانی از تلاش دولت، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدمات‌رسان، تأکید کرد: راهپیمایی اربعین یک حرکت کاملا مردمی است و دولت تنها وظیفه تسهیلگری را بر عهده دارد. 

وی همچنین از زائران خواست در مسیر بازگشت با پلیس همکاری کرده و مقررات ترافیکی را رعایت کند. 

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به روند مطلوب برگزاری مراسم اربعین، گفت: موفقیت امروز در مدیریت اربعین حاصل سال‌ها تجربه، برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه دستگاه‌ها و خدمتگزاران این حوزه است. 

پورجمشیدیان تأکید افزود: نقش دولت و نهادهای مسئول، فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل حضور زائران در مراسم اربعین حسینی است. 

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: در ستاد مرکزی اربعین، کمیته فرهنگی به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را ارائه می‌کند و تقویت اقدامات فرهنگی همواره مورد توجه بوده است.

 

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