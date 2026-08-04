زائران در مسیر بازگشت با پلیس همکاری و مقررات ترافیکی را رعایت کنند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری ایلام، پورجمشیدیان معاون امنیتی – انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست ستاد اربعین استان ایلام با قدردانی از تلاش دولت، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدمات‌رسان، تأکید کرد: راهپیمایی اربعین یک حرکت کاملا مردمی است و دولت تنها وظیفه تسهیلگری را بر عهده دارد.

وی همچنین از زائران خواست در مسیر بازگشت با پلیس همکاری کرده و مقررات ترافیکی را رعایت کند.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به روند مطلوب برگزاری مراسم اربعین، گفت: موفقیت امروز در مدیریت اربعین حاصل سال‌ها تجربه، برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه دستگاه‌ها و خدمتگزاران این حوزه است.

پورجمشیدیان تأکید افزود: نقش دولت و نهادهای مسئول، فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل حضور زائران در مراسم اربعین حسینی است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: در ستاد مرکزی اربعین، کمیته فرهنگی به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را ارائه می‌کند و تقویت اقدامات فرهنگی همواره مورد توجه بوده است.