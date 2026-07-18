خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای نگهبان:

خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد

خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد
کد خبر : 1815151
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.

به گزارش ایلنا، سید هادی طحان نظیف گفت: پیش از این، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به‌صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.

طحان‌نظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس گفت: آنچه بنده شنیده‌ام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل