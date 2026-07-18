خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد

به گزارش ایلنا، سید هادی طحان نظیف گفت: پیش از این، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به‌صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.

طحان‌نظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس گفت: آنچه بنده شنیده‌ام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت.

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