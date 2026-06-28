خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه عصر امروز (یکشنبه) در دیدار با خانواده شهید محمد میر، مدافع وطن، با تجلیل از مقام شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت‌اند و کمترین وظیفه مسئولان، قدردانی و تکریم آنان است.

وی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: هم باید تبریک گفت و هم تسلیت، تبریک به خاطر اینکه خانواده‌ای چنین فرزند لایق و ارزشمندی را به اسلام و نظام تقدیم کرده‌ است و تسلیت بابت فقدان چنین نیروی ارزشمندی.

جهانگیر افزود: شهدا برای تأمین امنیت و آرامش جامعه جان خود را فدا کردند و خانواده‌های آنان نیز به دلیل نقش اثرگذارشان در پرورش این عزیزان، شایسته تکریم و احترام‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان امام راحل مبنی بر اینکه خانواده‌های شهدا همچون خود شهدا چشم و چراغ ملت هستند، تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که به این خانواده‌ها نزدیک شوند، از آنان دلجویی کنند و قدردان زحمات و صبر آنان باشند.

جهانگیر با بیان اینکه لیاقت شهادت نصیب هر کسی نمی‌شود، افزود: در معارف دینی، شهدا از جمله گروه‌هایی هستند که در روز جزا می‌توانند شفاعت کنند؛ زیرا از مرتبه مادی عبور کرده و به جایگاهی والا دست یافته‌اند.

وی تصریح کرد: این مقام تنها نصیب انسان‌های خودساخته، بااخلاص و تربیت‌یافته در مسیر ایمان می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیشینه انقلابی و جهادی خانواده شهید محمد میر گفت: با توجه به اینکه شما خود از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اید، این نشان می‌دهد که در این خانواده نگاه ارزشی و انقلابی حاکم بوده و فرزند چنین خانواده‌ای نیز در همین مسیر به شهادت رسیده است.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین با تأکید بر نقش شهدا در استمرار انقلاب اسلامی اظهار داشت: امیدواریم خون شهدا پاسدار انقلاب، ارزش‌ها و آرمان‌های ملت ایران باشد و به برکت این خون‌های پاک، فرج امام زمان(عج) نزدیک شود و دشمنان اسلام و ملت ایران به زودی شاهد شکست نهایی خود باشند.

جهانگیر با مقایسه راه شهدا با مسیر امام حسین(ع) گفت: همان‌گونه که امام حسین(ع) جان شریف خود را برای حفظ اسلام فدا کرد، شهدای ما نیز در همان مسیر گام برداشتند و تضمین‌کننده بقای نظام، اسلام، انقلاب و ارزش‌ها هستند.

وی افزود: امیدواریم ما نیز بتوانیم راه این عزیزان را ادامه دهیم و در روزی که پرونده اعمال ما گشوده می‌شود، شرمنده خون شهدا نباشیم.

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