بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ نیازمند حمایت دولت است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ و تأمین مسکن محرومان نیازمند حمایت جدی دولت و شبکه بانکی است.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت غلامرضا تاجگردون در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در ادامه جلسات نظارتی کمیسیون با دستگاههای اجرایی، اعضای کمیسیون امروز میزبان رئیس بنیاد مسکن و معاونین وی بودند و دو موضوع اصلی در دستور کار قرار داشت که مهمترین آن، بررسی روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ در مناطق روستایی و شهری بود. بر اساس تقسیم کار انجامشده، به جز شش کلانشهر کشور، مسئولیت بازسازی واحدهای آسیبدیده در حدود ۴۷۰ نقطه شهری و روستایی بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد. این نهاد تاکنون بخش قابل توجهی از اقدامات اولیه را با اتکا به منابع داخلی خود آغاز کرده و پیشبینی میشود از امروز، براساس اظهارات رئیس بنیاد، دولت تزریق اعتبارات لازم را آغاز کند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی دولت و شبکه بانکی، تصریح کرد: مهم آن است که دولت و به ویژه سیستم بانکی حمایت لازم را از بنیاد مسکن داشته باشند، چرا که مردم برای بازسازی منازل خود نیازمند تأمین سریع منابع مالی هستند. بنیاد مسکن تمهیدات و تسهیلات مناسبی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در نظر گرفتهاند. علاوه بر موضوع بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ، در این نشست مسائل مرتبط با توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی روستایی، نهضت ملی مسکن و همچنین مسکن محرومان مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحهایی که اجرای موفق آنها نیز نیازمند حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی است.
نماینده مردم «گچساران» در مجلس شورای اسلامی درباره مسکن محرومان نیز گفت: در این حوزه، ترکیبی از تسهیلات بانکی، وامهای قرضالحسنه، کمکهای بلاعوض بنیاد مسکن از محل ماده ۱۰۰ امام خمینی و همچنین مساعدتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دهکهای اول تا چهارم در نظر گرفته شده و در جلسه نیز روند اجرای این برنامهها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از فعالیتهای این نهاد در سراسر کشور قدردانی کردند؛ انصافاً بنیاد مسکن اقدامات ارزشمند و قابل توجهی انجام داده است، هرچند در برخی حوزهها از جمله بازنگری محدوده روستاها، همچنان نیازمند هماهنگی و اصلاحات بیشتری هستیم. بسیاری از مشکلاتی که نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود با آن مواجه هستند، به توسعه روستاها و تأمین زمین برای نسل جدید بازمیگردد. با افزایش جمعیت و تشکیل خانوادههای جدید، نیاز به واگذاری زمین بیشتر شده و لازم است دستگاههایی مانند منابع طبیعی همکاری بیشتری با بنیاد مسکن در این زمینه داشته باشند.
تاجگردون تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد هر جا که اجرای مأموریتهای بنیاد مسکن نیازمند اصلاح یا تصویب قوانین جدید باشد، همکاری لازم را انجام دهد تا مشکلات موجود برطرف شود. در بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس رقم قابل توجهی بیش از پیشنهاد دولت برای حوزه مسکن اختصاص داده است و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور، امکان تخصیص کامل این اعتبارات فراهم شود تا سال جاری، سالی مناسب برای عمران، آبادانی روستاها و توسعه بخش مسکن باشد. بنیاد مسکن در ارزیابیهای انجامشده عملکرد مطلوبی داشته است. امروز مهمترین نیاز بنیاد مسکن، تقویت منابع تسهیلاتی از سوی بانکها و بانک مرکزی است. موتور محرک اجرای طرحهایی همچون مسکن روستایی، مسکن محرومان، نهضت ملی مسکن و بهسازی بافتهای فرسوده، تأمین مالی از سوی شبکه بانکی است. اگر این حمایتها بهموقع انجام شود، بنیاد مسکن با استفاده از ظرفیتهای خود میتواند با قدرت بیشتری پروژههای عمرانی و مسکن را در سراسر کشور به سرانجام برساند. همچنین براساس ارزیابیهای صورت گرفته، عملکرد بنیاد مسکن از جمله نقاط قوت برنامه هفتم بوده است.