پزشکیان در دیدار با آیتالله العظمی مکارم شیرازی
برخی جریانها در داخل و خارج به دنبال برهم زدن وحدت ملی و توافقات اخیر هستند
رئیس جمهور در دیدار با حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی، گزارشی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط پس از جنگ، بازسازی خسارات، توسعه عدالت آموزشی و سلامت و پیگیری گشایشهای دیپلماتیک ارائه کرد؛ این مرجع تقلید نیز ضمن تقدیر از عملکرد دولت و حضور کمنظیر مردم در صحنه، بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم، کنترل بازار مسکن و قیمتها، حمایت از جوانان و حفظ همافزایی میان ارکان حاکمیت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در حوزههای مختلف اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، به تشریح برنامهها و تدابیر اتخاذ شده در چهار ماه گذشته و در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و اظهار داشت که مجموعه دولت در این دوره با بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور تلاش کرده است ضمن حفظ ثبات و تداوم خدمات عمومی، آثار و تبعات ناشی از جنگ را برای مردم به حداقل برساند.
پزشکیان با اشاره به برنامههای دولت برای دوران پس از جنگ، از تداوم اقدامات در زمینه بازسازی خسارات، احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده، بازگرداندن نیروهای کار به چرخه اشتغال و تسریع روند توسعه و پیشرفت کشور خبر داد و تأکید کرد که دولت با جدیت مسیر بازسازی و جبران آسیبهای وارده را دنبال میکند.
رئیسجمهور همچنین اجرای عدالت در حوزههای آموزش، بهداشت و درمان، گسترش حمایتهای معیشتی و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی را از اولویتهای اصلی دولت برشمرد و افزود: برنامهریزیهای گستردهای برای کاهش نابرابریها و افزایش بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از فرصتهای آموزشی، درمانی و رفاهی در دست اجراست.
پزشکیان با اشاره به روند تحولات دیپلماتیک و توافقات صورتگرفته برای پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد که تداوم این مسیر بتواند زمینهساز گشایشهای مؤثر اقتصادی و بینالمللی برای کشور شود.
رئیسجمهور در عین حال نسبت به تلاش برخی جریانها در داخل و خارج از کشور برای آسیبزدن به وحدت و انسجام ملی و نیز اخلال در روند توافقات ابراز نگرانی کرد و ضرورت حفظ همدلی و انسجام داخلی را مورد تأکید قرار داد.
پزشکیان با بیان اینکه همه دستاوردهای کشور مرهون لطف الهی، هدایتهای رهبری و همراهی مردم است، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی نظام، اعتماد و حمایت مردم است و هر اندازه این سرمایه اجتماعی تقویت شود، توان کشور در مواجهه با تهدیدها و عبور از مشکلات افزایش خواهد یافت.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دولت در حوزه عدالت آموزشی، ساماندهی بازار و کنترل قیمتها، از برنامههای دولت برای استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و دانشجویان در حل مسایل کشور خبر داد و بر بهرهگیری از توان علمی و نخبگانی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی تأکید کرد.
پزشکیان ضمن قدردانی از رهنمودها و توصیههای مراجع عظام تقلید، ابراز امیدواری کرد که در صورت استمرار روند مثبت مذاکرات و تحقق گشایشهای پیشبینی شده، بخش قابل توجهی از دغدغههای اقتصادی و اجتماعی کشور برطرف شود و دولت بتواند با شتاب بیشتری مطالبات مردم و توصیههای علما و بزرگان را پیگیری کند.
حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی نیز در این دیدار با تقدیر از تلاشها و اقدامات دولت در بخشهای مختلف، بهویژه مدیریت شرایط کشور در دوران جنگ اخیر، حضور گسترده، آگاهانه و کمنظیر مردم در صحنه را از مهمترین عوامل موفقیت کشور در عبور از این مقطع حساس دانستند و بر ضرورت قدردانی از این سرمایه بزرگ اجتماعی، هم در عرصه گفتار و هم در حوزه عمل، تأکید کردند.
این مرجع تقلید با اشاره به برخی مشکلات معیشتی مردم، خواستار توجه جدیتر دستگاههای اجرایی به ساماندهی بازار مسکن، بهویژه کنترل اجارهبها شدند و خاطرنشان کردند که افزایشهای نامتعارف در این حوزه فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و ضرورت دارد دولت با ابزارهای قانونی و نظارتی از حقوق مردم صیانت کند.
در این بخش، رئیسجمهور با اشاره به مصوبه اخیر دولت در زمینه ساماندهی بازار اجاره، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در این حوزه خبر داد.
اگر بدخواهان مانعتراشی نکنند، توافقات اخیر میتواند آثار مثبتی برای کشور داشته باشد
آیتالله العظمی مکارم شیرازی در ادامه، مسئله جوانان را از مهمترین موضوعات پیشروی کشور برشمردند و تأکید کردند که فراهمسازی زمینه ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال پایدار و فراهم کردن حداقل امکانات لازم برای آغاز زندگی مشترک از ضرورتهای اساسی حمایت از نسل جوان است.
این مرجع تقلید خاطرنشان کردند که بسیاری از جوانان به تنهایی قادر به تأمین این نیازها نیستند و حمایت دولت در این زمینه میتواند آثار مهمی در تحکیم خانواده و بهبود روند جمعیتی کشور داشته باشد.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمتها و حمایت از معیشت مردم تأکید کردند و خواستار آن شدند که فعالان اقتصادی و اصناف نیز شرایط عمومی جامعه و مشکلات مردم را در تصمیمات اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.
این مرجع تقلید توجه ویژه به پروژههای مسکن حمایتی را از دیگر اولویتهای ضروری کشور دانستند و اظهار داشتند که بخشی از متقاضیان حتی توان تأمین آورده اولیه یا بازپرداخت تسهیلات را ندارند و لازم است دولت با اتخاذ تدابیر مناسب، بار مالی این اقشار را کاهش دهد.
آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسایل فرهنگی، بهویژه موضوع حجاب و سبک زندگی اسلامی اشاره کردند و بر ضرورت برنامهریزی فرهنگی مستمر و آموزش تدریجی ارزشهای دینی و اجتماعی از دورههای پایه تحصیلی تأکید نمودند.
این مرجع تقلید در ادامه با تقدیر از اقدامات انجامشده توسط دولت، ابراز امیدواری کردند روند خدماترسانی و حل مشکلات مردم با شتاب بیشتری ادامه یابد تا آثار آن به صورت ملموس در زندگی روزمره مردم مشاهده شود.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به آثار مثبت احتمالی توافقات اخیر، خاطرنشان کردند که در صورت تداوم این روند و جلوگیری از اقدامات تخریبی بدخواهان، زمینههای مناسبی برای بهبود شرایط کشور فراهم خواهد شد.
این مرجع تقلید ضمن تأکید بر حفظ اقتدار و عزت ملی، یادآور شدند که نباید در عرصه بینالمللی دچار افراط یا تفریط شد و در عین حال لازم است از هرگونه اقدامی که موجب جسارت بیشتر دشمنان شود، پرهیز گردد.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی همچنین مقاومت، ایستادگی و همراهی ملت ایران در شرایط دشوار اخیر را کمنظیر توصیف کردند و بر ضرورت قدردانی عملی و مستمر از مردم تأکید نمودند.
این مرجع تقلید در پایان، همافزایی و هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت، بهویژه تعامل نزدیک دولت با رهبر معظم انقلاب را از عوامل مهم تقویت امید اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی دانستند و خاطرنشان کردند که بخشی از مطالبات و انتظارات جامعه نیازمند تبیین، اقناعسازی و گفتوگوی مستمر با افکار عمومی است و این امر میتواند به افزایش همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان کمک کند.
در این دیدار، استاندار قم نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای دولت در استان در حوزههای مدیریت محلهمحور، توسعه مسکن، نظارت بر بازار، مولدسازی داراییها برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای آموزشی، درمانی و ورزشی، واگذاری 15 هزار قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، تسهیلات ویژه ساخت مسکن، حل مشکلات شبکه فاضلاب برای جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر و همچنین روند تکمیل پروژه فرودگاه قم ارائه کرد.
حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پایان با ابراز خرسندی از گزارشهای ارائهشده، اقدامات دولت را امیدوارکننده توصیف کردند و با اشاره به اهمیت نیت خالص در خدمت به مردم، برای موفقیت هرچه بیشتر دولت در انجام مسئولیتهای خود دعا کردند.