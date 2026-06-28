میرتاجالدینی خبر داد:
برگزاری ۴۰ برنامه در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی
معاون امور مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری ۴۰ برنامه در هفته «بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد: جنایات آمریکا علیه ملت ایران در حوزههای مختلف تاریخی، تروریستی و جنگی در این هفته بازخوانی و تبیین میشود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام میرتاجالدینی با اشاره به نامگذاری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از ششم تا دوازدهم تیرماه اظهار کرد: این هفته با پیشنهاد مطرحشده و موافقت رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و چندین سال است که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشکیل ستاد ویژه، برنامههای گستردهای در این ایام برگزار میکند. امسال نیز حدود ۴۰ برنامه در سطح کشور تدارک دیده شده که بخشی از آنها در استانهایی برگزار میشود که جنایات مرتبط با آمریکا در آن مناطق رخ داده است.
وی با اشاره به آغاز برنامهها از ششم تیرماه در مسجد ابوذر تهران گفت: امروز هفتم تیر نیز مراسم بزرگداشت شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان در محل حادثه در سرچشمه تهران از ساعت ۹:۳۰ برگزار میشود و این برنامهها در طول هفته در استانهای مختلف ادامه خواهد داشت.
معاون امور مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به هشتم تیر و سالروز بمباران شیمیایی سردشت تصریح کرد: در این جنایت جنگی بیش از ۸ هزار نفر از مردم سردشت در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتند و تعدادی نیز به شهادت رسیدند. برای این روز برنامههای ویژهای در سردشت برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای ترور در این هفته خبر داد و گفت: در ۴۷ سال گذشته انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهید ترور داشتهایم که بخش قابل توجهی از این اقدامات توسط گروههایی انجام شده که مورد حمایت مستقیم آمریکا بودهاند. یازدهم تیرماه نیز سالروز شهادت آیتالله شهید صدوقی از شهدای محراب است که مراسم ویژهای در شهر یزد برگزار خواهد شد. یکی از شاخصترین مصادیق نقض حقوق بشر از سوی آمریکا، حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ بود. در این حادثه ۲۹۰ مسافر بیگناه از جمله ۶۶ کودک و ۴۶ تبعه خارجی به شهادت رسیدند، اما عاملان این جنایت نهتنها مجازات نشدند بلکه مورد تقدیر نیز قرار گرفتند.
میرتاجالدینی درباره تدوین فهرست جنایات آمریکا نیز گفت: این فهرست از گذشته در نهادهایی مانند قوه قضائیه، بنیاد شهید و سایر دستگاهها جمعآوری شده و اکنون در حال تکمیل و تدوین بهعنوان یک مرجع برای پیگیریهای حقوقی است. اقدامات مرتبط با این موضوع در سه حوزه دنبال میشود، تبیین رسانهای، پیگیری حقوقی در داخل کشور و اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در سطح بینالمللی.
وی با اشاره به جنایات اخیر آمریکا اظهار داشت: پس از تحولات و درگیریهای اخیر، موارد جدیدی از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی آمریکا به این فهرست اضافه شده که در برنامههای این هفته به آنها پرداخته خواهد شد.