حدادعادل:
اینک شاهد تحقق وعده رهبر شهید هستیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر شهید پیشبینی کرده بودند «اگر اتفاقی بیفتد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد» و اینک شاهد تحقق این وعده هستیم.
به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در گفتوگویی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، تأکید کرد: مرگ در بستر برای رهبر شهید انقلاب کوچک بود؛ عمری در مسیر سیدالشهدا(ع) حرکت کردند و حقشان بود به این افتخار بزرگ نائل شوند.»
وی ادامه داد : مهمترین ویژگی رهبر شهید جامعیت شخصیت در ابعاد دینی و سیاسی بود که همین جامعیت، موجب شد ایشان بتوانند ۳۶ سال پس از امام راحل، ایران را در مسیر استقلال، پیشرفت و تقویت جمهوری اسلامی هدایت کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجمعات شبانه مردمی در سراسر ایران، گفت: نزدیک به ۱۲۰ شب است ملت ایران در خیابانها حاضر هستند؛ این حضور، برکتی الهی و پشتوانه ای محکم برای نظام جمهوری اسلامی است.
وی یادآور شد: رهبر شهید پیشبینی کرده بودند «اگر اتفاقی بیفتد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد» و اینک شاهد تحقق این وعده هستیم.