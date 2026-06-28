اینک شاهد تحقق وعده رهبر شهید هستیم

به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در گفت‌وگویی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، تأکید کرد: مرگ در بستر برای رهبر شهید انقلاب کوچک بود؛ عمری در مسیر سیدالشهدا(ع) حرکت کردند و حقشان بود به این افتخار بزرگ نائل شوند.»

وی ادامه داد : مهمترین ویژگی رهبر شهید جامعیت شخصیت در ابعاد دینی و سیاسی بود که همین جامعیت، موجب شد ایشان بتوانند ۳۶ سال پس از امام راحل، ایران را در مسیر استقلال، پیشرفت و تقویت جمهوری اسلامی هدایت کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجمعات شبانه مردمی در سراسر ایران، گفت: نزدیک به ۱۲۰ شب است ملت ایران در خیابان‌ها حاضر هستند؛ این حضور، برکتی الهی و پشتوانه ای محکم برای نظام جمهوری اسلامی است.

وی یادآور شد: رهبر شهید پیشبینی کرده بودند «اگر اتفاقی بیفتد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد» و اینک شاهد تحقق این وعده هستیم.

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