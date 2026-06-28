ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه طی روزهای گذشته برخی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در صداوسیما توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است آیا کمیسیون این موضوع را بررسی می‌کند. چقدر لازم است که شخصی که خود قانون‌گذار است، قانون را رعایت کند، گفت: ما باید تلاش کنیم با وحدت، یکپارچگی و انسجام، این شرایط خطیر را پشت سر بگذاریم. همه ارکان نظام اسلامی باید در کنار یکدیگر عمل کنند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و تلاش کنند با تاکید بر منویات رهبر انقلاب اسلامی، این مسیر را پیش ببرند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که امروز جامعه اسلامی ما و ملت بزرگ ما، در سایه اندیشه‌های وحدت‌بخش رهبر رشیدمان، که امروز کشور را مدیریت می‌کنند، ان‌شاءالله باید این مسیر را با اقتدار، قدرت و وحدت، در سایه منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی و تدابیر رهبری پیش ببرند.

عزیزی درباره اینکه بحث نفوذ امنیتی در جریان جنگ بار دیگر مطرح شد، مجلس چه برنامه‌ای برای شناسایی خلأهای امنیتی و برخورد با عوامل نفوذ دارد، گفت: طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون امنیت ملی آماده شده بود.

وی یادآور شد: بنا بر این بود که پیش از رسیدگی به بودجه ۱۴۰۵، طرح مقابله با نفوذ به صحن علنی بیاید، اما همزمان با ایام بررسی بودجه شد و متأسفانه پس از بررسی بودجه هم با حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان روبه‌رو شدیم. همه این‌ها باعث شد که نتوانیم این طرح را وارد صحن کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: با این حال این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است. طرح بسیار خوبی است و می‌تواند برای آینده جمهوری اسلامی مفید واقع شود. امیدواریم ان‌شاءالله در نخستین هفته‌های بازگشایی مجلس، بتوانیم طرح مقابله با نفوذ را به صحن علنی بیاوریم.

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