سردار عبداللهی:
شهید پاکپور معمار تحولات عملیاتی بود
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در دیدار با خانواده شهید پاکپور، فرمانده فقید کل سپاه تاکید کرد: این شهید در بنیانگذاری یگانهای زرهی سپاه، تحولآفرینی در نیروی زمینی سپاه، ایجاد امنیت پایدار در شمالغرب و جنوبشرق نقش بینظیری داشت.
به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با حضور در منزل سپهبد شهید محمد پاکپور، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای آن شهید والامقام، با خانواده ایشان گفتوگو کرد.
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید پاکپور، ایشان را «بنیانگذار زرهی در سپاه» خواند و تأکید کرد: شهید پاکپور در دوران هشت سال دفاع مقدس، با راهاندازی لشکر ۳۰ زرهی برای اولین بار در سپاه، تحولی بنیادین در ساختار رزمی نیروهای مسلح ایجاد کرد؛ ایشان نه تنها بنیانگذار زرهی سپاه بودند، بلکه پس از جنگ نیز در حوزههای طرحریزی، مدیریت و فرماندهی در حساسترین ردههای سپاه، نقشی بیبدیل و مؤثر ایفا نمودند.
سرلشکر خلبان علی عبداللهی با اشاره به اشراف کامل شهید پاکپور بر مسائل نظامی و راهبردی، افزود: به دلیل شایستگیها، توانمندیها و تعهد بینظیر ایشان، فرماندهان کل وقت سپاه همواره شهید پاکپور را در مقاطع حساس و سرنوشتساز به فرماندهی منصوب میکردند. این اعتماد، نشان از بصیرت عمیق و کارآمدی کمنظیر آن شهید بزرگوار داشت.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، شهید پاکپور را از طراحان بزرگ عملیاتهای گوناگون سپاه از جمله جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و افزود: آن شهید بزرگوار در ارتقاء سطح توانمندیهای سپاه از هیچ تلاشی دریغ نکرد و باعث افزایش توانمندیهای سپاه در حوزههای مختلف شد.