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بقایی:

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان/ تاکید بر مسئولیت آمریکا در پیامدهای آتش‌افروزی رژیم اشغالگر

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان/ تاکید بر مسئولیت آمریکا در پیامدهای آتش‌افروزی رژیم اشغالگر
کد خبر : 1801458
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سخنگوی وزارت امور خارجه بر مسئولیت آمریکا در پیامدهای آتش افروزی رژیم اشغالگر تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند ۱ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.

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