قدردانی رئیس جامعه مدرسین از تلاشهای شبانهروزی دولت در مدیریت شرایط دشوار اخیر
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی دولت در مدیریت شرایط دشوار اخیر، بر لزوم پرهیز از اختلافات و تقویت وحدت کلمه میان آحاد جامعه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا،آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری در دیدار با سردار پورجمشیدیان معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به گزارشهای ارائهشده، عملکرد ارکان دولت را در مقاطع بحرانی اخیر ستودنی دانست و گفت: تمامی اجزای دولت، از رئیسجمهور تا بدنه مدیریتی، با تمام توان پای کارِ نظام و مردم ایستادند و در اوج دشواریها، مسئولیتپذیری خود را اثبات کردند.
امام جمعه قم با یادآوری رخدادهای حساس تاریخ انقلاب اسلامی، از جمله تصمیمات سرنوشتساز پس از رحلت امام راحل (ره) و انتخاب رهبری، نقش عنایات الهی را در عبور از بحرانها برجسته خواند و افزود: ما در بزنگاههای تاریخی، همواره شاهد حضور دست قدرت الهی در حفظ و هدایت نظام بودهایم.
حسینیبوشهری، حفظ وحدت و انسجام ملی را یک تکلیف شرعی و اخلاقی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان و نخبگان این است که بهجای دامن زدن به اختلافات، همگان را به همدلی و پرهیز از تفرقهافکنی دعوت کنند؛ چراکه این وحدت، نیازِ امروز جامعه برای عبور از شرایط پیچیده پیشروست.
در این دیدار، سردار پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، گزارشی از وضعیت امنیت کشور و اقدامات صورتگرفته برای مدیریت شرایط جنگ چهلروزه ارائه کرد. تبیین تصمیمات کلیدی در حوزههای امنیتی و اجتماعی و روند هماهنگیها در برگزاری آیینهای ملی، از محورهای اصلی این گزارش بود.
همچنین در بخش دیگری از این نشست، معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور با ارائه تحلیلی از جامعهشناسی سیاسی کشور، حوادث اخیر را عاملی برای ایجاد انسجام و همدلی در جامعه دانست و بر اهمیت صیانت از این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.