بقایی مطرح کرد:
بررسی ایده های جدید درباره امضای تفاهم ایران و آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم، ایدههای جدیدی مطرح شده است که یکی از ایدهها این است که متن توسط روسای جمهور ۲ کشور امضا شود که ما در حال بررسی آن هستیم و از جهاتی چنین چیزی ممکن است که بهتر نیز باشد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه چهارشنبه شب در گفتگوی زنده با شبکه خبر در پاسخ به این سوال که امروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه نشست ژنو احتمالاً منتفی شود آیا این اخبار درست است؟ گفت: تا الان برنامه ما تغییر نکرده و نشست سوئیس کماکان قرار است که برگزار شود.
وی ادامه داد: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم، ایدههای جدیدی مطرح شده است که یکی از ایدهها این است که متن توسط روسای جمهور دو کشور امضا شود که ما در حال بررسی آن هستیم و از جهاتی چنین چیزی ممکن است که بهتر نیز باشد. نشست سوئیس نیز به قوت خود باقیست و شروع مذاکرات برای توافق بعدی خواهد بود،
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه اگر روسای جمهور دو کشور بخواهند این متن را امضا کنند چگونه امضا خواهند کرد آیا از راه دور خواهد بود یا حضوری گفت: همانطور که گفتم ایدههایی برای اینکه متن توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا برسد مطرح شده و این ایدهها در حال بررسی است و اگر به نتیجه برسد این امضا از راه دور خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری برای اینکه آمریکاییها از نشست سوئیس استفاده برای نمایش نکنند در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: همه ملاحظات مورد توجه در این زمینه مد نظر است و تلاش میکنیم که بدون حاشیههای غیر ضرور این نشست برگزار شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری برای اینکه آمریکاییها از نشست سوئیس استفاده برای نمایش نکنند در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: همه ملاحظات مورد توجه در این زمینه مد نظر است و تلاش میکنیم که بدون حاشیههای غیر ضرور این نشست برگزار شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره متن یادداشت تفاهم اسلام آباد و متنهایی که در این باره در روزهای اخیر از سوی برخی از رسانهها از جمله رسانههای غربی منتشر شده است، گفت: کم و بیش در این مدت این چند هفته، به فراخون پیشرفت گفتگوها، در مورد متن نیز در مصاحبههایی که داشتهایم توضیح دادهایم. این متن حدود یک و نیم صفحه است و و دارای ۱۴ بند است.
بقائی خاطرنشان کرد: بندهای اول و دوم در مورد کلیت بحث است و چارچوب گفتگوها را مشخص میکند. در بندهای اولیه این یادداشت تفاهم بر موضع خاتمه جنگ در تمام جبههها به شمول لبنان تاکید شده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در این یادداشت تفاهم بر احترام به حاکمیت ملی ایران تاکید شده است، خاطرنشان کرد: در این یادداشت تفاهم، سه بار نام لبنان ذکر شده است و بر خاتمه جنگ و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان تاکید شده است و قطعاً این موضوع با اشغالگری سازگاری ندارد و باید اشغالگری هرچه زودتر در لبنان، توسط رژیم صهیونیستی خاتمه پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی در این زمینه ادامه داد: ادامه این اشغالگری به معنای نقض این یادداشت تفاهم است و در صورتی که اشغالگری پایان پیدا نکند، تدابیر لازم اتخاذ میشود.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در این یادداشت تفاهم طرفین تعهد دادهاند که ظرف۶۰ روز برای رسیدن به توافق نهایی گفتگوها را ادامه دهند، گفت: این گفتگوها از روز جمعه شروع میشود.
بقائی در مورد لغو محاصره دریایی ایران نیز گفت: در مورد رفع محاصره دریایی در این یادداشت تفاهم آمریکا متعهد شده است که ظرف ۳۰ روز به این محاصره پایان دهد، البته اجرای این تعهد عملاً شروع شده است و ظرف یکی الی دو روز گذشته کشتیهای تجاری ما توانستهاند تردد کنند و بدون مانع به بنادرمان رفت و آمد کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد موارد مربوط به بحث تنگه هرمز در این یادداشت تفاهم خاطرنشان کرد: تعهد ما بر اساس این یادداشت تفاهم این است که ظرف مدت مشخصی، ترافیک دریایی در این تنگه را به حالت عادی برگردانیم و موانع را در این ارتباط رفع کنیم، این وظیفه بر عهده خود ما خواهد بود و نیازی به مشارکت طرفهای دیگر نخواهد بود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در همین ارتباط تاکید کرد: براساس این یادداشت تفاهم برای تعیین آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز، ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز با هم همکاری میکنند و هرجا لازم باشد با سایر کشورهای منطقه نیز تبادل نظر خواهند داشت با در نظر داشتن حقوق حاکمیت دو کشور ساحلی تنگه هرمز.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره موضوع اموال مسدود شده ایران و دسترسی ایران به این اموال افزود: در این یادداشت تفاهم طرف آمریکایی تعهد داده است که موانع را در این ارتباط برطرف کند، در مورد جزئیات مربوط به آن، تا الان بخشی از آن مورد گفتگو قرار گرفته است و در ادامه مسیر نیز این کار انجام میشود.
بقائی افزود: برای ما مهم است که به اموال متعلق به مردم ایران دسترسی آزاد داشته باشیم، اینکه آمریکاییها به چه نحوی این تعهد را انجام بدهند به آنها مربوط است و برای ما اصل تعهد اهمیت دارد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در متن یادداشت تفاهم تصریح شده است که بعد از امضای یادداشت تفاهم، طرفین در مورد رفع تحریمها و مسئله هستهای گفتگو کنند ما در این مرحله وارد جزئیات بحث هستهای نشدیم و بازه ۶۰ روز در مورد این جزئیات از جمله بحث غنیسازی و مواد غنی شده همراه با موضوع رفع تحریمها صحبت میشود.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در مورد تحریمها، آمریکا متعهد شده است که همه انواع تحریمها از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام و تحریمهای یک جانبه اعم از اولیه و ثانویه را لغو کند در یک برنامه زمانی که طرفین در مذاکرات در مورد آن تفاهم میکنند.