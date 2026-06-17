تعهد ایران به همکاری برد-برد بر پایه مشارکت استراتژیک جامع با چین، قاطع است

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین، در متنی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تعهد ایران به همکاری برد-برد که بر پایه مشارکت استراتژیک جامع با چین بنا شده، قاطع است. در جلسه‌ام با اتاق بازرگانی ایران تأکید کردم: ما مصمم هستیم که اجماع استراتژیک خود را تحت ابتکار توسعه جهانی GDI به نتایج عملی تبدیل کنیم.

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