بازسازی صنایع پس از جنگ باید به شکلی فناورانه انجام شود

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در دیدار و گفت‌وگو با اعضای خانه نخبگان جوان استان زنجان تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نخبه، ایده‌های نوآورانه و راه‌حل‌های فناورانه برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به پیشرفت است.

مخبر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان زنجان اظهار داشت: این استان از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر توان نیروهای متخصص و جوان، به استانی با محوریت اقتصاد بهره ور، نوآور و هوشمند تبدیل شود.

وی با تأکید بر نقش فناوری در حل مسائل کشور افزود: بسیاری از مشکلات موجود تنها با توسعه سخت‌افزاری برطرف نخواهد شد و باید از ظرفیت فناوری‌های نوین و نرم افزاری به ویژه هوش مصنوعی برای مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری استفاده کرد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به شرایط بازسازی صنایع پس از جنگ اخیر تأکید کرد: در حوزه بازسازی صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان باید میدان‌دار اصلی باشند؛ چراکه حضور این مجموعه‌ها ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های بازسازی را کاهش داده و سرعت اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به جوانان نخبه حاضر در جلسه گفت: اگر شما راه‌حل‌های دقیق، کاربردی و عملیاتی برای مسائل کشور ارائه دهید، حاکمیت که امروز تشنه حل مشکلات است، خود به دنبال شما و ایده‌های شما خواهد آمد.

وی همچنین اهمیت توجه به موضوعات فناورانه را در ۵ حلقه زنجیره کشاورزی شامل: نهاده، تولید، فرآوری، توزیع و مصرف را مورد تاکید قرار داد و افزود: شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان می‌توانند با ورود فناورانه و نرم افزاری به هر یک از این حلقه ها، نقش آفرینی داشته و از این مسیر، خلق ثروت کرده و ارزش افزوده ایجاد کنند.

مخبر با اشاره به سخن شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «در دل هر تهدید، فرصتی گران‌بها نهفته است»، اظهار داشت: شرایط پس از جنگ نیز فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های جوانان، نخبگان و شرکت‌های فناور کشور است و نظام قطعاً از طرح‌های اثربخش در این حوزه ها استقبال خواهد کرد.

مشاور و دستیار رهبری در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی استان زنجان اشاره کرد و گفت: این استان در حوزه صنایع غذایی، معادن و گردشگری از مناطق سرآمد کشور محسوب می‌شود، اما بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها نیازمند حضور فعال، چابک و مسئله‌محور گروه‌های نخبگانی و جوانان توانمند بومی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نخبگان و فعالان جوان استان گفت: موفقیت در حل مسائل کشور نیازمند کار جمعی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی است و نباید به صورت جزیره‌ای عمل کرد.

گفتنی است در این نشست که افزون بر دو ساعت به طول انجامید، بیش از ۲۰ نفر از اعضای خانه نخبگان جوان استان زنجان به بیان دیدگاه‌ها، ارائه طرح‌ها و تشریح مسائل و ظرفیت‌های قابل حل استان پرداختند.