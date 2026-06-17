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در پیامی؛

پزشکیان نایب قهرمانی ایران را در مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان تبریک گفت

پزشکیان نایب قهرمانی ایران را در مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان تبریک گفت
کد خبر : 1800760
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رئیس‌جمهور نایب قهرمانی کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران (میناب ۱۶۸) به مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان در برزیل و کسب ۳۰ مدال رنگارنگ را به ملت شریف ایران، به ویژه به جامعه دانشگاهی و دانشجویان قهرمان کشور تبریک گفت و از تلاش‌های همه ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران این تیم قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک نایب قهرمانی کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران (میناب ۱۶۸) به مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان در برزیل تصریح کرد: بی‌تردید، این افتخارآفرینی بیانگر ظرفیت‌های بزرگ و آینده روشن نسل جوان و دانشجویان کشور است و امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت جدی مسئولین ذیربط، شاهد درخشش روزافزون فرزندان این سرزمین در میادین ورزشی باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

کسب عنوان ارزشمند نایب قهرمانی جهان از سوی کاروان اعزامی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران (میناب ۱۶۸) به مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان در برزیل و کسب ۳۰ مدال رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از عزم راسخ، توانمندی و شایستگی جوانان این سرزمین را به نمایش گذاشت.

این موفقیت ارزنده را به ملت شریف ایران، به ویژه به جامعه دانشگاهی و دانشجویان قهرمان کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های همه ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران این تیم قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، این افتخارآفرینی بیانگر ظرفیت‌های بزرگ و آینده روشن نسل جوان و دانشجویان کشور است و امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت جدی مسئولین ذیربط، شاهد درخشش روزافزون فرزندان این سرزمین در میادین ورزشی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

 

 

 

 

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