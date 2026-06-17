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به صورت تلفنی:

عراقچی و لاوروف گفت‌وگو کردند

عراقچی و لاوروف گفت‌وگو کردند
کد خبر : 1800591
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وزیر امورخارجه کشورمان به صورت تلفنی با همتای روس خود گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا،سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ظهر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی یک تماس تلفنی در خصوص یادداشت تفاهم اسلام آباد و برخی موضوعات منطقه ای و دوجانبه رایزنی کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح جزییات مربوط به تفاهم نامه،بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بندهای آن و ضرورت توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم، بر حمایت کامل کشورش از اجرای مفاد آن تصریح کرد.

وزرای امور خارجه دو کشور با اشاره به لزوم حمایت جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از این تفاهم، همچنین بر ضرورت تداوم همکاری های دیپلماتیک بین کشورهای منطقه با هدف تثبیت صلح و ثبات تاکید کردند.

طرفین همچنین ضمن تبادل نظر درباره برخی موضوعات در روابط دوجانبه، در خصوص پیگیری موارد مطرح‌شده و رسیدگی به آن‌ها توافق کردند.

 

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