دوستعلی:
گرانسازی و ضعف نظارت دو عامل اصلی فشار بر معیشت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گرانسازی»، تأکید کرد که بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از سودجویی و گرانسازیهای بیدلیل است و دولت باید با تشدید نظارت بر بازار، جلوگیری از احتکار و برخورد با متخلفان، مانع تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم بهویژه در شرایط جنگی شود.
به گزارش ایلنا، مجید دوستعلی در ارزیابی خود از ریشه گرانی کالاهای اساسی، گفت: ما در این حوزه با دو واژه متفاوت مواجه هستیم؛ «گرانی» و «گرانسازی». بنده معتقدم در حال حاضر در برخی موارد با پدیده گرانسازی مواجه هستیم.
نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار ذاتاً روحیهای خشن و بیرحم دارد، افزود: اگر بازار رها شود و کنترل لازم بر آن اعمال نشود، مانند اسبی سرکش از کنترل خارج میشود. ماهیت بازار همین است و به همین دلیل باید همواره تحت نظارت و کنترل باشد، بهویژه در شرایط جنگی که حساسیتها بیشتر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حتی در لیبرالترین اقتصادهای دنیا مانند آمریکا نیز هنگامی که بحرانهای اقتصادی یا اجتماعی رخ میدهد، دولتها بازار را آزاد نمی گذارند، بلکه بر رفتارهای اقتصادی و بازار نظارت و کنترل اعمال میکنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو مسئله اصلی در موضوع گرانی وجود دارد؛ نخست گرانسازی و دوم ضعف در کنترل و نظارت بر بازار. با وجود دستگاهها و نهادهای متعدد از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی، انتظار میرود نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال شود.
دوستعلی با اشاره به فلسفه شکلگیری سازمان تعزیرات حکومتی گفت: فلسفه انتقال تعزیرات حکومتی از قوه قضائیه به قوه مجریه در دوران حیات حضرت امام(ره)، این بود که دولت ابزار و اختیارات لازم را برای مقابله با احتکار، گرانفروشی و کنترل بازار در اختیار داشته باشد. در واقع این مأموریت به قوه مجریه سپرده شد تا هم نظارت کند و هم در قبال تخلفات تصمیمگیری و برخورد لازم را انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر کنترل بازار بهدرستی اعمال نشود، زمینه برای سودجویی فراهم میشود. طبیعتاً برخی افراد در چنین شرایطی به دنبال کسب سود بیشتر خواهند بود و به همین دلیل باید نظارت مستمر و مؤثر بر بازار وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: نخستین راهکار، جلوگیری از گرانسازیهای غیرمنطقی و بیدلیل است و دومین راهکار نیز اعمال کنترل دقیق بر بازار و جلوگیری از رهاشدگی آن است. امام شهیدمان نیز در مقاطع مختلف نسبت به ضرورت کنترل بازار و جلوگیری از رها شدن آن تأکید داشتند. بنابراین با اعمال نظارت مؤثر میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را مدیریت کرد.
دوستعلی خاطرنشان کرد: سودجویی برخی افراد فشار مستقیمی بر سفره مردم وارد میکند. البته مردم آثار و تبعات جنگ بر اقتصاد را درک میکنند، اما گرانسازیهای بیمورد و افزایش قیمتهایی که به نام شرایط جنگی به جامعه تحمیل میشود، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: مسئله گرانی و افزایش هزینههای معیشت، تأثیر مستقیمی بر تابآوری مردم دارد و این دقیقاً همان هدفی است که دشمن دنبال میکند. از این رو دستگاههای اقتصادی، نظارتی و امنیتی کشور باید با افرادی که عامدانه از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و از طریق سودجویی بر معیشت مردم فشار وارد میکنند، برخورد قاطع داشته باشند تا این تصور در جامعه شکل نگیرد که بازار به حال خود رها شده است.