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در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد؛

آیین تقدیر از فعالان رسانه‌ای در جنگ رمضان

آیین تقدیر از فعالان رسانه‌ای در جنگ رمضان
کد خبر : 1795398
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مراسم تقدیر از فعالان روابط عمومی و رسانه در جنگ رمضان در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، حجت ‌السلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیرسرتیپ محمد اکرمی‌ نیا سخنگوی ارتش، امیر سرتیپ شاهین تقی خانی مشاور رسانه فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ دوم «سیدحسن ابوترابی» معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، مراسم تقدیر از فعالان و پیشگامان عرصه رسانه و روابط عمومی در محل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

در حاشیه این مراسم از فعالان رسانه ای و روابط عمومی در زمان جنگ رمضان در رسانه های گوناگون مکتوب، خبرگزاری ها و فضای مجازی و همچنین فعالان روابط عمومی در بخش های گوناگون رسانه ای و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر شد

 

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