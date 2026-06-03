انتصاب ۴۶۱۷ بانوی مدیر در دولت چهاردهم
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، گفت: از ابتدای دولت ۴۶۱۷ بانو در مسئولیتهای مدیریتی از جمله معاون استاندار، فرماندار، بخشدار، مدیرکل و مدیران اجرایی منصوب شده اند.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی بلندیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در پایان همایش یک روزه هماندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریهای کشور با بیان اینکه موضوع بهینهسازی مصرف انرژی از اولویتهای مورد تأکید رئیسجمهور بوده است، اظهار کرد: بحث بهینهسازی مصرف انرژی بهعنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار ویژه کارگروههای مربوطه قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای استانی که در این حوزه عملکرد موفقی داشتهاند، مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند.
وی افزود: در حوزه توسعه انرژیهای نوین، انرژی خورشیدی و سایر انرژیهای پاک نیز تصمیماتی اتخاذ شده است تا استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و مشارکت بخش خصوصی، زمینه سرمایهگذاری و اجرای طرحهای مرتبط را فراهم کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به اقدامات دولت در استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت کشور گفت: از ابتدای دولت تاکنون ۴ هزار و ۶۱۷ انتصاب از میان بانوان انجام شده است و این افراد در سمتهایی همچون معاون استاندار، فرماندار، بخشدار، مدیرکل ستادی و مدیران دستگاههای اجرایی در استانهای مختلف مشغول فعالیت هستند.
بلندیان ادامه داد: وزارت کشور تلاش دارد از ظرفیت مدیریتی بانوان در بخشهای مختلف بیش از گذشته بهرهگیری کند و این روند در چارچوب سیاستهای دولت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره بودجه استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها اشاره کرد و گفت: مجلس در پایان سال ۱۴۰۴ بودجه این مجموعهها را ملی اعلام کرد و بر همین اساس، وزارت کشور در دوره جدید مدیریتی به دنبال کاهش هزینههای دولت و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع، تلاش میشود ضمن صرفهجویی در هزینهها، پرداختها بر اساس میزان عملکرد و بهرهوری انجام شود تا منابع موجود به شکل مؤثرتری مدیریت و توزیع شود.