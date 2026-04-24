معاون اول رئیس جمهور:

ایران در برابر متجاوز، «جناح واحد» است

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دشمنان نباید دچار خطای محاسباتی شوند، اظهار کرد: در دفاع از کیان حاکمیت و منافع ملی، تمامی جریانات سیاسی در سنگر «جناح مقتدر ایران» ایستاده‌اند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف،‌ معاون اول رئیس جمهور، در واکنش به تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان در صفحه شخصی خود به زبان انگلیسی نوشت: «ایران نه سرزمین شکاف‌ها، که دژ استوار یکپارچگی است. تکثر سیاسی نشانه پویایی مردم‌سالاری در ایران ماست، اما در روز حادثه، تمامی سلیقه‌ها تحت یک پرچم، «ید واحده» خواهند بود. برای حفاظت از خاک و عزت ملی، ما فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی، یک جان و یک ملت هستیم.

عارف با تأکید بر اینکه دشمنان نباید دچار خطای محاسباتی شوند، خاطرنشان کرد: در دفاع از کیان حاکمیت و منافع ملی، تمامی جریانات سیاسی در سنگر «جناح مقتدر ایران» ایستاده‌اند.»

اخبار مرتبط
