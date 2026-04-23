در این دیدار، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، با گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید، اظهار داشت: سردار سرلشکر مظفری‌نیا از پیشکسوتان و پیشگامان توسعه ظرفیت‌های علمی و دفاعی، به‌ویژه در حوزه فناوری و پشتیبانی نیروهای مسلح بودند و بیش از ۴۵ سال مجاهدت عالمانه و تحول‌آفرین از ثمرات نقش‌آفرینی ایشان در حوزه دفاعی بوده است.

وی افزود: سردار مظفری‌نیا در بنیان‌گذاری طرح‌ها و توسعه ظرفیت‌های دفاعی کشور نقش مؤثری داشتند که امروز ثمرات آن در توانمندی‌های نیروهای مسلح متجلی شده و این ظرفیت‌ها موجب شده است مدعیان بزرگ قدرت‌های نظامی جهان در برابر اقتدار ایران اسلامی به زانو درآیند.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین خاطرنشان کرد: این شهید والامقام در بیش از ۱۵۰ طرح و حوزه پژوهشی نقش راهبری و محوری ایفا کردند و با وجود این خدمات گسترده، زندگی گمنامانه‌ای داشتند.