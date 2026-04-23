خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست وزارت دفاع با خانواده شهید مظفری‌نیا دیدار کرد

کد خبر : 1777184
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل سردار سرلشکر پاسدار شهید مظفری‌نیا، معاون آموزش این وزارتخانه، از خدمات و مجاهدت‌های وی در مسیر ارتقای توان دفاعی کشور تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرپرست وزارت دفاع به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه با حضور در منزل سردار سرلشکر پاسدار شهید دکتر مظفری‌نیا، معاون آموزش وزارت دفاع، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، با گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید، اظهار داشت: سردار سرلشکر مظفری‌نیا از پیشکسوتان و پیشگامان توسعه ظرفیت‌های علمی و دفاعی، به‌ویژه در حوزه فناوری و پشتیبانی نیروهای مسلح بودند و بیش از ۴۵ سال مجاهدت عالمانه و تحول‌آفرین از ثمرات نقش‌آفرینی ایشان در حوزه دفاعی بوده است.

وی افزود: سردار مظفری‌نیا در بنیان‌گذاری طرح‌ها و توسعه ظرفیت‌های دفاعی کشور نقش مؤثری داشتند که امروز ثمرات آن در توانمندی‌های نیروهای مسلح متجلی شده و این ظرفیت‌ها موجب شده است مدعیان بزرگ قدرت‌های نظامی جهان در برابر اقتدار ایران اسلامی به زانو درآیند.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین خاطرنشان کرد: این شهید والامقام در بیش از ۱۵۰ طرح و حوزه پژوهشی نقش راهبری و محوری ایفا کردند و با وجود این خدمات گسترده، زندگی گمنامانه‌ای داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید