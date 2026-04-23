رد ادعاهای وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد بیانیه اخیر نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره جمهوری اسلامی ایران را کاملا مردود دانست.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد بیانیه اخیر نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره جمهوری اسلامی ایران را کاملا مردود دانست و این اتحادیه را دعوت کرد رویکردهای خود را به دور از اثرپذیری از مواضع یکسویه و غیرسازنده برخی اعضاء تنظیم کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول منشور ملل متحد، از جمله اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، تصریح کرد: اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاهها و امکانات نظامی آمریکا مستقر در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است.
وی با اشاره به قواعد مسلم حقوق بینالملل مبنی بر عدم مداخله و تعهد دولتها به خودداری از در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای استفاده علیه سایر کشورها، خاطرنشان کرد: آن دسته از دولتهای منطقه که به هر نحو، اعم از تسهیل دسترسی، ارائه پایگاه، حمایت لجستیکی یا اطلاعاتی، قلمرو و امکانات خود را در اختیار اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دادهاند، در قبال تبعات این اقدامات، مسئولیت بینالمللی داشته و باید پاسخگو باشند.
بقائی همچنین با رد اتهامات مطرحشده علیه ایران، تأکید کرد: بیثباتی و ناامنی مزمن در منطقه غرب آسیا نتیجه حضور و مداخلات نظامی بازیگران فرامنطقهای و نیز تداوم اشغالگری و طرح امحای استعماری فلسطینیان است و تغافل نسبت به این واقعیت آشکار صرفا موجب تداوم و تشدید ناامنی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر عزم ایران برای تقویت اعتماد و همکاری فیمابین کشورهای منطقه، از کشورهای منطقه خواست با درک مسئولیتهای حقوقی و سیاسی خود، از اتخاذ مواضع تنشزا پرهیز کرده و مسیر تعامل سازنده و مبتنی بر احترام متقابل را در پیش گیرند.