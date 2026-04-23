اسرائیل در تلاش مذبوحانه برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه است

به گزارش ایلنا، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشت: «در پاسخ به نامه ۲۵ مارس ۲۰۲۶ نماینده رژیم صهیونیستی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت و پیوست آن که مکاتبه‌ای از سوی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی است، به استحضار می‌رساند در مکاتبه و پیوست مزبور اتهاماتی بی‌اساس، غیرموجه و بی‌پایه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است.»

سفیر ایران نزد سازمان ملل افزود: «چنین امری مصداقی دیگر از تلاش مذبوحانه این رژیم برای تحریف واقعیت، گمراه ساختن شورای امنیت از طریق وارونه‌سازیِ متجاوز به‌عنوان قربانی در حالی‌که نقض‌های فاحش خود از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را پنهان می‌سازد و نیز توجیه اقدامات غیرقانونی تجاوزکارانه خویش علیه لبنان و سایر کشور‌های منطقه محسوب می‌گردد.»

ایروانی تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این اشارات و اتهامات غیرموجه و بی‌اساس را مردود دانسته و آنها را صرفاً بهانه‌ای برای توجیه نقض‌های مستمر رژیم صهیونیستی از قطعنامه ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت و نیز نقض مداوم حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، همچنین ارتکاب جنایات جنگی فجیع علیه غیرنظامیان بی‌گناه و زیرساخت‌های غیرنظامی در لبنان تلقی می‌نماید.»

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی به‌طور مستمر و عامدانه از ایفای تعهدات بین‌المللی خود و توقف نقض‌های فاحش و مستمر امتناع ورزیده است؛ نقض‌هایی که به‌کرات و به‌صورت رسمی توسط دولت لبنان در مکاتبات خود با شورای امنیت و دبیرکل مستندسازی گردیده‌اند.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: «در عوض، این رژیم با توسل به طرح ادعا‌های بی‌پایه، در تلاشی مذبوحانه می‌کوشد اشغال غیرقانونی اراضی لبنان و نیز نقض‌های نظام‌مند و مستمر حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور را توجیه نماید. هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی همچنان منبع اصلی بی‌ثباتی و نا امنی در منطقه بوده و تهدیدی مستقیم و جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌آید.»

ایروانی هشدار داد: «استمرار مصونیت آن صرفاً به تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تهدید صلح و ثبات بین‌المللی و تضعیف هرچه بیشتر اعتبار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد منجر می‌گردد.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: «جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد موضعی قاطع و صریح اتخاذ نماید. شورای امنیت باید به‌طور مستقیم به نقش و رفتار بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و تهدید آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی رسیدگی نماید.»

ایروانی تصریح کرد: «این شورا (شورای امنیت سازمان ملل) باید رژیم صهیونیستی را ملزم سازد تا فورا و به‌طور کامل به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل از جمله توقف همه نقض‌ها عمل نماید.»

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تأکید کرد: «رژیم صهیونیستی باید نسبت به کلیه اعمال تجاوزکارانه خود، نقض‌های نظام‌مند منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل علی‌الخصوص حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز ارتکاب جنایات جنگی فاحش علیه ملت‌های منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاسخگو و مسئول شناخته شود.»

ایروانی هشدار داد: «هرگونه قصور از سوی شورای امنیت در اتخاذ اقدام قاطع، صرفاً این رژیم قانون‌گریز را در تداوم رفتار‌های غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده خود، تشدید نقض‌ها و تهدید بیشتر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی وقیح‌تر خواهد ساخت.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در پایان از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع شود.