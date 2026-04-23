ایران صدای واحد؛ پیام اتحاد رؤسای قوا به دشمن

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در همین راستا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما "ایرانی" و "انقلابی" هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

رئیس جمهور از هشتگ #ایران_ما در پایان نوشته خود استفاده کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار همین متن در حساب کاربری خود پیامی از اتحاد میان دولت و مجلس را مخابره کرد و نوشت:« در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»

قالیباف نیز از هشتگ #ایران_ما برای انتشار این نوشته استفاده کرد.

همزمان حجت الاسلام و والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز متنی را در حساب کاربری خود در شبک ایکس منتشر کرد و نوشت:« رئیس‌جمهور سِفله آمریکا باید بداند «تندرو» و «میانه‌رو» واژگانی مجعول و بی‌مایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناح‌ها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»

رئیس قوه قضائیه همچنین نوشت: «یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و امروز یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان. متجاوز جنایتکار پشیمان خواهد شد…»

روسای قوا در پیام مشترک و معنادار این صدای واحد را از ایران به جهان مخابره کردند ایران ما یکپارچه و متحد است و القای مفاهیمی نظیر تندرو و میانه‌رو از سوی دشمن با آنچه که درحال حاضر در واقعیت کشور ایران وجود دارد، متفاوت است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی نیز متن مشترک روسای جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی را در حساب کاربری خود منتشر کردند تاصدای واحد ایران به گوش جهان برسد.