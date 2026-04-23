به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و تخریب منازل مردم و تاسیسات زیربنایی در مناطق اشغال‌شده را به شدت محکوم کرد.

بقائی با اشاره به ادامه نقض‌های فاحش تفاهم آتش‌بس، مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در این وضعیت را یادآور شد و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی و سازمان ملل برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال جنایات ارتکابی در لبنان و فلسطین اشغالی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در ترور خانم آمال خلیل خبرنگار شجاع روزنامه الاخبار را محکوم کرد و این جنایت تروریستی را نمونه‌ دیگری از تلاش رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای روایتگران حقیقت دانست.

بقائی شهادت این بانوی خبرنگار را به خانواده ایشان، جامعه رسانه‌ای و مردم مقاوم لبنان تسلیت گفت و برای خانم زینب فرج، عکاس روزنامه الاخبار که در جریان عملیات تروریستی مزبور مجروح شد آرزوی شفای عاجل کرد.

