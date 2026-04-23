سردار طلایی‌نیک:

روند تولید تجهیزات دفاعی هیچگاه متوقف نمی‌شود

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: در چارچوب دستور قرارگاه مرکزی‌خاتم‌الانبیا و فرامین فرمانده معظم کل قوا آماده هرگونه پشتیبانی از نیرو‌های مسلح هستیم.

به گزارش ایلنا، سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه روند تولید تجهیزات دفاعی هیچگاه متوقف نشده و نخواهد شد، تاکید کرد: وزارت دفاع برای وضعیت‌های گوناگون (آمادگی برای جنگ، جنگ و آتش‌بس) درحال تامین نیاز‌های نیرو‌های مسلح است.
 

به گفته او وزارت دفاع از نیرو‌های مسلح پیش از جنگ، درحال جنگ و در زمان آتش‌بس پشتیبانی کرده و آن را ادامه خواهد داد.

اخبار مرتبط
